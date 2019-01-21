日LIXIL將進行MBO並轉往新加坡上市？

日媒「Nikkei Business Publications」在 21 日的獨家報導中指出，日本建材及住宅設備巨擘 LIXIL 集團 (5938-JP) 計畫進行「管理層收購」 (Management Buyout，簡稱 MBO) 退出日本股市，並將總公司遷到新加坡。

受到這則報導影響，LIXIL 集團的股票在 21 日上午 8 點 20 分至同日上午 10 點在東京股市暫停交易，於同日上午 10 點 01 分再度恢復交易。

LIXIL 集團的發言人布施木昭彥，在 21 日上午對 Nikkei Business Publications 的報導作出回應，他說該則報導指出 LIXIL 集團正在討論進行 MBO，是「和事實相反」的。

Nikkei Business Publications 在報導中提到，LIXIL 集團的潮田洋一郎 CEO 要進行 MBO 讓股票在日本股市下市，將總公司遷往新加坡並在當地股市上市。報導還說，相關人士在去年的董事會上就這一連串的計畫進行了議論與決定。

然而 LIXIL 集團對這些報導內容作出全盤否認。發言人表示，「(在董事會上) 進行了檢討與決議，那是完全沒有的事實」。

東京證券交易所為了對這項消息進行求證，在 21 日上午 8 點 20 分到同日上午 10 點暫停了 LIXIL 集團股票的交易。在同日上午 10 點 01 分恢復交易後，LIXIL 集團股票一度較上個交易 (18) 日上漲超過 10%。目前公司市值約 4725 億日圓。

LIXIL(5938-JP) 於日本時間 21 日下午 12:32 時，上漲 8.27% 股價 1571 日圓。