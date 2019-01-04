SpaceX若完成本輪融資 估值將達300億美元 僅於於Uber

SpaceX 目前正在進行融資過程，已經讓這家馬斯克 (Elon Musk) 的火箭公司估值超過 300 億美元。

根據幾家追蹤私有新創公司的研究機構表示，新資金鞏固了 SpaceX 作為全球最具價值的私有新創企業之一的地位。

SpaceX 在週四 (3 日) 公佈的財務報告中披露了其最新一輪融資，向 8 位投資人出售價值 2.73 億美元的股票。在自上月開始的 5 億美元融資過程中，這個數據已佔其銷售股數的一半以上。

如果 SpaceX 完成融資過程，該公司的估值將達到 305 億美元。《華爾街日報》報導了新的估值和融資過程。目前尚不清楚該公司出售剩餘股份的截止日期。

Equidate 創始人兼總裁 Sohail Prasad 告訴《CNN Business》，「SpaceX 歷來總是會賣出所有融資股份。」「無法相信它沒有一推投資人」排隊等著付錢。

根據 Lagniappe Labs 的 Prime Unicorn Index 和 Equidate 等的數據，新估值使得 SpaceX 與 Airbnb 成為美國估值第二高的私人公司，這兩家公司仍落後於優步 (Uber)，該公司將於 2019 年進行大規模 IPO，最新的估值為 720 億美元。

根據 CB Insights 和 Equidate 的說法，在國際間，SpaceX 仍然落後於價值 750 億美元的中國新聞和內容平台今日頭條 (Toutiao)，以及優步的中國競爭對手滴滴出行 (DiDi Chuxing)，價值 560 億美元。

SpaceX 無需披露有哪些投資人。但《華爾街日報》上月引述不具名消息人士的話報導，支持者包括現有的 SpaceX 投資人和 Baillie Gifford & Co.，這是一家總部位於英國的企業，同時也是馬斯克電動車公司特斯拉 (TSLA-US) 的主要股東。

馬斯克也是 SpaceX 的董事長 （圖: AFP）

SpaceX 的早期投資人包括由億萬富翁 Peter Thiel 共同創立的風險投資公司 Founders Fund。根據 CB Insights 資料，Draper Fisher Jurvetson 和 Rothenberg Ventures 是另外兩家參與支持的矽谷風險投資公司。

SpaceX 之前在 2018 年的「第一系列」融資過程中估值為 210 億美元，透過出售每股 169 美元的股票募集了 3.5 億美元。

根據公開文件和 Equidate 高級助理 Peter Kragelund 的說法，這次股價調漲 10% 至每股 186 美元。

根據 Lagniappe Labs 的說法，SpaceX 已經靠售股籌集了大約 25 億美元。

《華爾街日報》報導，SpaceX 去年首次出售貸款時還承擔了大約 2.5 億美元的債務。