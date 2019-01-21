【華冠投顧】盤中解析：貿易協商釋利多 台股站上9900

劉彥良 分析師

美中貿易協商進行中，中國已提出 6 年購買 1 兆美元商品，20204 年將兩國貿易差額降至 0 的讓利措施。此利多帶動全球股市持續上攻，KD 指標形成高檔鈍化見回不回。台股盤中點來到 9919 點，回補缺口 9895 點，接下來就是挑戰上一個缺口 10061 點。

電子股領漲，台積電 (2330) 改寫法說會後新高 223 元，聯電 (2303) 和可成 (2474) 也改寫一個半月新高。金融股方面，則有元大金 (2885) 和上海商銀 (5876) 改寫波段新高。

特斯拉裁員 7%，影響到貿聯 - KY(3665)和康普 (4721) 等供應鏈走跌。此外丹麥沃旭能源通知台灣廠商停止執行已動工的合約以及重新議價未動工的合約，也造成風電族群的世紀鋼 (9958) 和上緯投控 (3708) 等紛紛轉弱。

強勢股方面，集中在跌深的被動元件如九豪 (6127) 和立敦 (6175)、MOSFET 的大中(6435) 和杰力 (5299)，以及 IC 設計矽力 - KY(6415) 和迅杰 (6243) 等。

權值股推升指數持續走強，中小型股則輪動輪漲，資金流動非常快速。由於指數呈現驚驚漲的格局，故接下來將以 5 日線為依歸，只要台股不失守 5 日線且 5 日線下彎，多方攻擊力道就會延續下去。

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