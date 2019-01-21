盤前財經大事搶先讀2019年1月21日

今日操盤前瞻

台灣 12 月外銷訂單統計

中國公布 2018 年 GDP

英國政府提新版脫歐協議

美股休市一日

〈觀察〉靠公布小氣公司救低薪？恐怕只是空包彈政策

金管會本周宣布所有上市櫃公司今 (2019) 年 5 月需要強制公布員工薪資，無非希望企業重視薪資問題，上市櫃公司總不希望被外界指控為低薪或血汗公司，證期局局長王詠心甚至說「不揭露股價就會大跌」，這措施固然立意良好，但是，靠這招想要搶救台灣的低薪問題是否真的有效值得商榷。閱讀全文...

〈鉅亨看世界〉2019 年產業投資熱點

支付產業將會是蓬勃發展的投資市場之一。直到現在，銀行和金融業仍然相對受到干擾，但許多科技巨頭也越來越多地在這個領域進行試驗。中國的阿里巴巴（BABA-US）和騰訊 (0700-HK) 顯然已經成為這一領域的先鋒，非接觸式、移動式和手機支付快速超越現金和信用卡。閱讀全文...

〈年前資金周轉〉銀行小額信貸利率價格割喉戰 心動前務必撥算盤搞懂兩條件

農曆年關將屆，也是資金籌措的高峰期，銀行的小額信貸也陸續出籠，且利率越殺越低，部分銀行的貸款利率低於 1% 以下，但要注意的是，借款前務必要搞懂這兩大條件，包括：一、低利率小額信貸計息方式通常採「前低後高」，加上其他費用，年化總利率至少都要 3% 起跳，二、想要提前還款還得多附違約金，借款前務必要撥撥算盤。閱讀全文...

黃金步入黃金交叉 分析師：前景看好 上看 1350 美元

上週五 (18 日) 黃金期貨收盤出現全週走勢為負，這是 5 週以來的首次下跌。然而，黃金自 8 月創下 52 週新低以來已上漲 10%，在走勢圖上正在閃現一個秘密買入跡象：「黃金交叉」。閱讀全文...

【邱志昌專欄】金融投資？正面觀察！逆向思考！

1 月 14 日受邀參加「香港貿易發展局」主辦，2019 年第十二屆「亞洲金融論壇 (AFF，Asia Financial Forum)。今年主題：「共創可持續與共融的未來」(Create A Sustainable and Inclusive Future)。此次為本文第五次受邀參加。本文為這兩天全球開發與開發中國家，主管經濟副總理或部長級、與金融巨擘 CEO 與談重點摘要。閱讀全文...



