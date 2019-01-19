〈年前資金周轉〉銀行小額信貸利率價格割喉戰 心動前務必撥算盤搞懂這兩條件

農曆年關將屆，也是資金籌措的高峰期，銀行的小額信貸也陸續出籠，且利率越殺越低，部分銀行的貸款利率低於 1% 以下，但要注意的是，借款前務必要搞懂這兩大條件，包括：一、低利率小額信貸計息方式通常採「前低後高」，加上其他費用，年化總利率至少都要 3% 起跳，二、想要提前還款還得多附違約金，借款前務必要撥撥算盤。

銀行的小額信貸通常會以利率優惠為賣點，標榜自家的借款方案利率最便宜，這幾年市場小額信貸利率越喊越低，部分銀行利率甚至喊出借款低於 1% 以下，互拚優惠搶客，看似超殺的優惠利率，其實背後暗藏不少但書。

渣打銀行的「理想貸」前兩期借款利率 0.1%，第三期起利率 2.99%，可借額度最高 350 萬，但條件是該方案必須綁約 12 個月，換言之，借款人想要在一年內提前清償貸款省利息，勢必得多繳提前清償的違約金。

中信的小額貸款前兩期利率也只有 0.88%，第三期起利率 2.76%，貸款年限可達 7 年、可貸額度 300 萬元，但如果加上開辦等相關費用，年化利率約落在 3.87%~18.17%。

另外，玉山銀行則針對信用卡友提供小額信貸優惠，前三個月借款利率 1.6% 起跳，第四個月起借款利率 2.68%，可貸額度最低 10 萬元、最高可達 300 萬元，貸款期數可依個人需求，選擇 12 個月期到 84 個月期。

銀行主管表示，比較挑選信貸利率不能只看表面上的借款利率，銀行通常會依個人信用評等制定價格，加上開辦費用的年化利率，通常平均借款利率一定高於高於廣告宣傳的利率價格。