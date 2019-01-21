〈國泰金經濟調查〉景氣陰影籠罩 民眾消費意願跌到負值

國泰金控 (2882-TW) 今 (21) 日發布 2019 年 1 月國民經濟信心調查結果，由於經濟數據持續欠佳，景氣陰影籠罩，民眾整體信心再度轉弱，在經濟信心與就業市場信心轉弱陰影籠罩下，民眾消費意願轉趨保守，有近 3 成民眾認為 2019 年經濟成長率 (GDP) 可能跌破 2%。

國泰金表示，最新景氣對策信號綜合判斷分數大幅下滑至僅 17 分，燈號已經連續三個月亮黃藍燈；加上景氣領先、同時指標同步續跌，年初公布的 12 月製造業採購經理人指數續跌至 44.8%，為 2012 年 7 月以來最快緊縮速度，顯示景氣擴張力道持續轉弱。

國泰金指出，1 月景氣現況樂觀指數與景氣展望樂觀指數，受經濟數據表現欠佳及全球景氣轉弱的陰影籠罩，分別降至 - 32.7 及 - 19.3 的水準。此外，民眾對未來 6 個月的就業與薪資展望信心，也同步下滑至 - 29.7 及 0.7 水準，在經濟信心與就業市場信心轉弱的陰影籠罩下，民眾消費意願已轉趨保守，其中大額消費意願指數再次跌回 - 1.7 的負值。

民眾對 2019 年經濟成長率的預期平均值也小跌回 2.2%，國泰金表示，1 月調查結果顯示，民眾對 2019 年經濟成長率的平均預期值為 2.2%，且有 28.9% 認為可能會跌破 2%，相較前次調查均傾向悲觀，且低於主計總處最新預測。在通膨方面，調查結果顯示有 64.2% 的民眾認為明年通貨膨脹率會超過 1.0%，平均通膨預期值仍維持在 1.1%，持平在與前二月相同的數值，但仍略高於主計總處的預測值。

受美股震盪及基本面衝擊，民眾對股市樂觀情緒與風險偏好明顯轉趨保守，國泰金指出，美國聯準會寬鬆態度不如市場預期，加上政府關門問題及美、中貿易談判持續延燒，造成美股震盪。台灣受到蘋果訂單下修衝擊及經濟數據表現壓抑基本面，台股加權指數震盪回落。本月民眾的股市樂觀情緒及風險偏好指數明顯受挫，分別降至 - 33.5 及 - 14.2，為 2017 年初以來的次低水準。