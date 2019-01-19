美元存款熱度不減 土洋銀行祭3%優利定存掀搶錢大戰

農曆年節將屆，企業單位也開始陸續發放年終獎金，民眾如果想要替辛苦到手的獎金加值，可以考慮透過外幣投資，匯差利差兩頭賺，今年開年以來，包括本土國銀與外銀仍續推美元定存，短天期利率可達 3% 以上。

就外匯投資而言，美元始終是國人鍾愛的外幣商品之一，近年來銀行積極拓展外幣放款爭取高利差收益，也頻繁的從市場吸收美元存款，壯大資金池規模，目前本土銀行中的土地銀行、第一銀行行 1 月底前都有美元定存方案；外銀中渣打與星展也不落人後，祭出優利專案搶吸美元存款。

一銀近期推出的美元優利定存方案，不限新舊資金來源一律可享優利定存，新戶或新存入資金單筆存滿 3 萬美元，6 個月與一年期的存款年息分別為 2.75%、2.9%；舊有資金存滿 5 萬美元，6 個月期與一年期的存款年息分別也有 2.75%、2.85%，單筆存滿 10 萬美元，6 個月期與一年期的存款年息分別可達 2.75%、2.9%。

土銀則是鼓勵存戶將新台幣定存轉存美元，只要在 1 月底前，將去年 10 月底前存的 6 個月期以上的新台幣定存解約轉存美元，單筆存滿 5,000 美元、在 5 萬美元以內的存款，3 個月期存款年息 2.95%，如果選擇承做 6 個月、9 個月或 1 年期，存款年息可達 3% 以上。

渣打銀行美元定存方案，3 月底前單筆承做金額滿 3 萬美元的全新承做資金，6 個月期與 12 個月期的存款年息分別可達 3.5%、3.2%。

星展銀行的「星展豐盛理財客戶」、「星展豐盛私人客戶」或「OBU 客戶」，1 月底前單筆存滿 2 萬美元，可享 3 個月期存款年息 3%、12 個月期存款年息 3.45%。