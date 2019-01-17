〈小資族聰明換匯〉匯率震盪 零存整付存旅遊基金 外幣帳戶更可掌握換匯時機

年初日圓一度驚漲，且未來可能持續波動，哈日族要更精打細算，尤其年節將至，許多人會趁著農曆年長假安排出國旅遊，對於剛出社會，月薪二、三萬元的年輕人來說，更需妥善規劃旅遊資金，除了可透過「零存整付」方式儲存旅遊基金之外，若要前往匯率或旅遊支出較高的國家，將儲蓄期間拉長，加開外幣帳戶直接存外幣也是另一種選擇。

根據交通部觀光局 2018 年 12 月公布統計資料顯示，日本持續蟬聯台灣人最愛前往旅遊國家第一名，並指出國人赴日本重遊率高的原因，匯率佔了相當大的因素。然而，2019 新年初始日圓匯率攀升，對此，瑞興銀行國外部經理吳元芳指出，許多人往往到了出國前才想到要兌換外幣，如此一來很容易錯過最佳換匯時機。

吳元芳表示，工作一段時間後的社會新鮮人在累積了一筆台幣存款後，可考慮透過網路銀行以類似定期定額的概念購入外幣來儲備旅遊金，在匯率價格相對較佳的時點，購入較強勢或較常旅遊地點的流通貨幣，不僅可享有較現鈔買賣優惠的匯率外，同時還能賺取外幣存款利息，以現階段活存利率來看，美元有 0.48%，人民幣則有 0.35%，若以長期來看，美元及人民幣一年期定存利率目前皆達 2% 以上之水準。

因此瑞興銀行推出外幣優惠專案，提供客戶全年度不限次數提領美元、日圓與人民幣現鈔免收匯差手續費的優惠，對於出國次數頻繁的商務人士，以及常常說走就走的背包客族群而言，不論身處何處，均可透過網路隨時關注匯率變化，趁著相對低檔的價格，可以即時以銀行提供的手機理財服務 APP 購入外幣，待出發前再提領現鈔即可，長期下來可省下相當可觀的匯差與手續費費用。

考量今年國際金融市場依舊受到中美貿易戰持續影響，凱基銀行也建議，不妨將資金配置在收益相對穩定的優利定存，兼顧利息收入。

凱基銀行觀察指出，2018 年第 4 季開始，由短天期定存轉為選擇 12 個月長天期定存的民眾提升近 2 成，顯示市場波動越劇烈，民眾的投資行為越見保守，穩步求利成為民眾投資理財的首要考量，長天期高利定存顯然已成穩定收益的基本配備。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，聯準會 (Fed) 在 2018 年 12 月的升息後，表示未來應還有 1-2 次升息機會，美元相較其他外幣利差仍有一定程度的吸引力，因此第一季推出的美元優惠定存專案，利率較上季再加碼，3 個月及 1 年期年息最高分別為 2.9% 及 3.2%，長短天期皆備提供民眾選擇，且最低美金 5,000 元即可承作。除此之外，還提供人民幣 3 個月及 1 年期年息分別為 2.8% 及 3.2%；澳幣 3 個月及 1 年期年息分別為 2% 及 2.25%。

除了提供優利定存，考量許多民眾在 9 天農曆年假會安排國外旅遊，凱基銀行網路銀行即日起也提供外幣換匯的優惠，美元換匯優惠 3 分、日幣換匯優惠 0.05 分，同時還提供人民幣、澳幣等 8 種外幣幣別的換匯匯率優惠，建議民眾可以隨時留意，在最佳匯率時刻直接在網路銀行操作、輕鬆完成。即使無出國需求，也可以透過網路銀行即時線上換匯，免跑銀行、免領現，隨時聰明管理外幣資產，讓資金運用更具效率。