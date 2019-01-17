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〈小資族聰明換匯〉匯率震盪 零存整付存旅遊基金 外幣帳戶更可掌握換匯時機

(圖：AFP)
(圖：AFP)

年初日圓一度驚漲，且未來可能持續波動，哈日族要更精打細算，尤其年節將至，許多人會趁著農曆年長假安排出國旅遊，對於剛出社會，月薪二、三萬元的年輕人來說，更需妥善規劃旅遊資金，除了可透過「零存整付」方式儲存旅遊基金之外，若要前往匯率或旅遊支出較高的國家，將儲蓄期間拉長，加開外幣帳戶直接存外幣也是另一種選擇。

根據交通部觀光局 2018 年 12 月公布統計資料顯示，日本持續蟬聯台灣人最愛前往旅遊國家第一名，並指出國人赴日本重遊率高的原因，匯率佔了相當大的因素。然而，2019 新年初始日圓匯率攀升，對此，瑞興銀行國外部經理吳元芳指出，許多人往往到了出國前才想到要兌換外幣，如此一來很容易錯過最佳換匯時機。

吳元芳表示，工作一段時間後的社會新鮮人在累積了一筆台幣存款後，可考慮透過網路銀行以類似定期定額的概念購入外幣來儲備旅遊金，在匯率價格相對較佳的時點，購入較強勢或較常旅遊地點的流通貨幣，不僅可享有較現鈔買賣優惠的匯率外，同時還能賺取外幣存款利息，以現階段活存利率來看，美元有 0.48%，人民幣則有 0.35%，若以長期來看，美元人民幣一年期定存利率目前皆達 2% 以上之水準。

因此瑞興銀行推出外幣優惠專案，提供客戶全年度不限次數提領美元日圓人民幣現鈔免收匯差手續費的優惠，對於出國次數頻繁的商務人士，以及常常說走就走的背包客族群而言，不論身處何處，均可透過網路隨時關注匯率變化，趁著相對低檔的價格，可以即時以銀行提供的手機理財服務 APP 購入外幣，待出發前再提領現鈔即可，長期下來可省下相當可觀的匯差與手續費費用。

考量今年國際金融市場依舊受到中美貿易戰持續影響，凱基銀行也建議，不妨將資金配置在收益相對穩定的優利定存，兼顧利息收入。

凱基銀行觀察指出，2018 年第 4 季開始，由短天期定存轉為選擇 12 個月長天期定存的民眾提升近 2 成，顯示市場波動越劇烈，民眾的投資行為越見保守，穩步求利成為民眾投資理財的首要考量，長天期高利定存顯然已成穩定收益的基本配備。

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示，聯準會 (Fed) 在 2018 年 12 月的升息後，表示未來應還有 1-2 次升息機會，美元相較其他外幣利差仍有一定程度的吸引力，因此第一季推出的美元優惠定存專案，利率較上季再加碼，3 個月及 1 年期年息最高分別為 2.9% 及 3.2%，長短天期皆備提供民眾選擇，且最低美金 5,000 元即可承作。除此之外，還提供人民幣 3 個月及 1 年期年息分別為 2.8% 及 3.2%；澳幣 3 個月及 1 年期年息分別為 2% 及 2.25%。

除了提供優利定存，考量許多民眾在 9 天農曆年假會安排國外旅遊，凱基銀行網路銀行即日起也提供外幣換匯的優惠，美元換匯優惠 3 分、日幣換匯優惠 0.05 分，同時還提供人民幣澳幣等 8 種外幣幣別的換匯匯率優惠，建議民眾可以隨時留意，在最佳匯率時刻直接在網路銀行操作、輕鬆完成。即使無出國需求，也可以透過網路銀行即時線上換匯，免跑銀行、免領現，隨時聰明管理外幣資產，讓資金運用更具效率。

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