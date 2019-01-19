櫃買市場首檔特別股將在1/29掛牌 光隆拔頭籌

羽絨原料及成衣廠光隆 (8916-TW) 去年營收突破 100 億元大關，以 101.54 億元改寫歷史新高，年增 19.28%，光隆以每股 50 元發行甲種特別股 1820 萬股，預計 1 月 29 日上櫃，將是櫃買中心首檔掛牌交易的特別股。

光隆此每股 50 元發行甲種特別股 1820 萬股，合計募集 9.1 億元，已在去年 12 月 20 日完成股款募集，是在 OTC 首檔發行的特別股，在作業程序之下，最快 1 月 29 日掛牌。

以往國內發行的特別股皆不可轉換，光隆特別股發行案成國內近 10 年首發「可轉換」的特別股發行案，年利率為 5%。

光隆特別股在閉鎖期 1 年期滿之後，特別股股東可向公司要求轉換為普通股，而公司在特別股發行 5 年之後，按原實際發行價格，收回全部或一部分特別股。

市場專家指出，特別股是上市櫃企業新興募資管道，以往較常見於金融股，企業可籌募所需資金，改善財務結構，又可延緩股本稀釋，對每股影響程度較現增小，且可掛牌買賣，具市場流動性。

光隆 2018 年營收以 101.54 億元改寫歷史新高，年增 19.28%，光隆在國際品牌成衣訂單增加之下，將持續擴充產能。光隆去年第 3 季營收達 32.7 億元，創單季次高，稅後純益 2.32 億元，每股純益 2.11 元，去年前 3 季稅後純益 4.56 億元，較 2017 年同期由虧轉盈，每股純益 4.19 元。