光隆與全家再度攜手 推高CP值保暖商品 估可帶來逾2億元營收

羽絨代工大廠光隆實業 (8916-TW) 與全家便利商店 (5903-TW) 合作銷售今年秋冬季最新羽絨服飾產品，本周正式發表並上架銷售，光隆實業預估，今年銷售金額預估可達 2-2.5 億元，有助營運表現。

光隆 2016 年底起與全家便利商店合作，透過此連鎖通路銷售羽絨背心產品，為營收帶來 3000 萬元，去年起進一步引進運動產品包括防風外套、運動帽、運動襪等季節性產品，營收達 2 億元，今年的合作，估銷售金額將在 2-2.5 億元。

光隆透過全家便利商店門市連鎖體系的對於核心產品銷售，可支撐光隆實業本身第 4 季及翌年第 1 季淡季業績，今年預計將加入限量的保暖鵝絨被銷售。

光隆第 3 季營收達 32.7 億元，創單季歷史次高，季增 17.54%，年增 31.17%，前 9 月營收為 77.45 億元，年增率 24.59%，法人估光隆第 4 季營收，將優於去年同期的 22.96 億元，有助 2018 年全年營收突破 100 億元大關。光隆上半年稅後純益 2.24 億元，每股純益 2.07 元，較去年同期由虧轉盈。

光隆是羽絨原料大廠，近年往成衣、家紡產品垂直整合，去年以來羽絨原料價格上揚 100%，且國際市場價格仍在高檔盤整，光隆前 3 季羽絨部門營收也成長 60%，第 3 季營收創歷史次高，法人也指出，光隆的第 3 季毛利率將優於去年同期。