〈觀察〉百貨商場出現進化版 看微風南山玩出新高度

進入 2019 年後，百貨界最大盛事就是百貨集團微風再開出台北信義區的第 3 大館─微風南山，也成近來打卡新地標，不過，台灣消費者喜新厭舊，微風南山顯然清楚這樣的環境，為了維持進館人次和高聲量，選擇以「食」作主力，而餐飲在百貨業者眼中，其實不僅只是「吃飯」這麼簡單，更代表著體驗行銷與人流經濟兩個發展方向。

台北市信義區是全台百貨激戰區，每每假日人潮洶湧，具備聚集經濟效果，在微風南山加入後，已佇立有多達 13 家百貨公司和商場，其中，微風三館合計營業面積達 3 萬 2000 坪，僅次百貨龍頭新光三越的 4 萬 5000 坪。

各家業者四面環敵，如何突破重圍？即便是百貨專業經營集團微風，卻也必須在這次新店點作出大膽嘗試，來迎合新趨勢，微風南山選擇以超過 40% 的餐飲比重以及亞洲最大超市為號召，先把人潮搶進來再說。

有百貨業內人士直言，當前各家百貨面臨的問題多是「年輕人不進來」，「即使進來了提袋率也低」，進來消費多是為了「吃」，這是網路和行動時代的衝擊。

因此，可以看到，微風南山透過創造很多新話題，並運用社群力推廣；而在商品面，不同於過去國內消費者熟知的國內外品牌，改以導入東京生活時尚代表商場「atre」。

微風南山全館 200 間專櫃中，獨家店櫃就有 130 間，占比近 7 成，其中台灣首店有 61 間，且以往微風主力客層是中高端客群，這次則轉以強烈的新鮮感吸引更多年輕消費者到訪。

不過，有百貨同業看微風的新櫃位，反而提出不同的看法，不管時代再怎麼變，經典的東西還是好賣，這也是為何去年內需表現疲軟，但高端精品仍逆勢成長，微風南山非餐飲櫃位雖是獨家，但對消費者而言是全新面孔，能否被打造成人氣品牌，有待觀察。

在微風擴大插旗信義區後，接下來尚未打入信義區的遠百體系，也將開出遠百 A13，屆時定位令消費者期待，業者正拭目以待。

整體來看，百貨業者雖有不同發展方向，相同的是，高端客群青睞的精品和年輕客重視的流行變化，都驅使著百貨業者必須更快的求新求變。