光隆國際品牌成衣訂單大增 去年營收破百億元創新高

羽絨原料及成衣廠光隆 (8916-TW) 去年第 4 季營運入淡季，今 (9) 日公布去年 12 月營收達 6.15 億元，月減 31.35%，年增 13.1%，第 4 季營收也掉到 24 議員 季減 26%，不過前 3 季表現亮眼，使得 2018 年全年營收則突破 100 億元大關，以 101.54 億元改寫歷史新高，年增 19.28%，光隆在國際品牌成衣訂單增加之下，將持續擴充產能。

光隆去年 12 月營收達 6.15 億元，月減 31.35%，年增 13.1%，第 4 季營收 24.09 億元，季減 26.32%，年增率 4.91%，反映淡季效應，不過 2018 年營收 101.54 億元改寫歷史新高，年增率 19.28%。

光隆去年第 3 季營收達 32.7 億元，創單季次高，稅後純益 2.32 億元，每股純益 2.11 元，去年前 3 季稅後純益 4.56 億元，較 2017 年同期由虧轉盈，每股純益 4.19 元。

光隆是羽絨原料大廠，近年往成衣、家紡產品垂直整合，去年以來羽絨原料價格上揚 100%，推升第 3 季營收創歷史次高，毛利率 15.07%，同創去年新高。

光隆在台已設立研發暨物流中心，投資金額達 2.05 億元，針對在越南生產的羽絨成衣使用的化纖及羽絨主、副料，在台灣、中國大陸、日本、韓國採購後，在此物流中心整理後出口到越南縫製，光隆在成衣產品屢獲國際品牌大單後，並計畫在越南擴充生產線。