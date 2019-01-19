金豬年市場波動加劇 投信建議：首重資產抗震度 策略著重AIR

美中貿易戰、美國可能放緩升息腳步，讓今年市場投資氛圍陷入不確定性，投信認為，市場波動加劇，資產報酬率也會相對跟著拉高，投資人不妨轉換思維，思考如何強化資產的「抗震度」，投資策略則可掌握「A.I.R」原則。

摩根資產管理亞洲區首席市場策略師許長泰 (Tai Hui) 指出，自去 (2018) 年下半年起市場波動加劇，預期在全球主要央行開始緊縮貨幣政策，屆時各市場與資產可能出現更為分化的走勢，加上外部景氣成長放緩、中美貿易戰爭、川普政策反覆、殖利率曲線變化、英國脫歐等國際變數，都可能讓市場波動度持續上升。

許長泰建議，今年投資策略可掌握「A.I.R.」原則，也就是提升資產的「靈活度 (Agility)」、「收益 (Income)」、「穩健能力 (Resilience)」，透過強化資產靈活度、廣納更多收益標的，並追求資產穩健能力等，核心布局多重資產、高息股、高收益債等收益型標的，以增加資產穩健度。

在資產配置部分，建議可從亞洲等股債平衡配置，穩健中追求收益，參與中長期新興市場的成長契機。

許長泰進一步解釋，「靈活度 (Agility) 」是指動態調整資產以因應基本面變化，隨著經濟週期邁入成熟期，整體投資氛圍將更趨謹慎，資產表現亦將更為波動，因此建議投資人不妨密切觀察總體經濟數據與趨勢的改變，並據此動態調整資產配置。

至於「收益 (Income)」部分，則是代表穩定的現金流將成為投資關鍵，過去在牛市中，豐厚的資本利得常讓投資人忽略收益的重要性，但今 (2019) 年資產預期報酬率可能不如過去幾年來得亮眼，債券與高息股等資產所提供的穩定現金流，將扮演投資組合報酬中更為重要的角色。

在「穩健能力 (Resilience)」部分，許長泰指出，若要強化資產抗跌，可透過多元配置以發揮此效益，由於市場波動預期加大，投資人應著眼於追求投資組合的穩健能力，除了調高債券比重以外，多元配置的效益也不可忽視，運用股票與債券低相關性的特點，搭配另類投資佈局與多空操作策略，提供下檔保護。

