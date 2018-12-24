阿里巴巴與23家廠商合推晶片模組 並在天貓銷售

即使受到美國全力打壓中國晶片發展的當下，中國晶片自主發展還是能在國家政策的扶持中，一路蓬勃發展。不過，中國自主研發的晶片能有適用的產品，有完整的產業供應鏈支持成為其中的關鍵。

而阿里巴巴今年以來積極建構並擴大自身的供應鏈群，在半導體市場一次次的大動作，不讓華為、百度、騰訊等集團搶走目光。如今年 4 月 20 日阿里巴巴宣布收購中天微系統，接著在 9 月份成立平頭哥半導體公司，同時舉辦首次天貓晶片節，加速晶片產業朝向線上網路行銷轉型。

圖: afp

近期阿里巴巴更舉辦物聯網生態合作夥伴大會，與會廠商有高通、聯發科、展銳、瑞昱、樂鑫、有方、挪威北歐半導體、中移物聯、移遠通信、日海智慧、高新興、廣和通、上海博通、全志、南方矽谷等在內的 23 家晶片模組廠商。這些廠商宣布與阿里巴巴達成合作協議，將分別推出內嵌 AliOS Things 的晶片模組產品，並在天貓進行線上銷售。

這 23 家晶片模組廠商幾乎涵蓋大部份全球物聯網晶片市場。在會中，部分廠商更展示出與阿里巴巴合作的產品，其產品均已經印上 Powered by AliOS Things 的字樣。在內嵌入 AliOS Things 後，使用這些晶片模組產品的終端設備未來連上雲端能力將更為便捷。

AliOS Things 是由阿里巴巴集團旗下阿里雲 IoT 事業部推出的國產物聯網作業系統，屬於羽量級物聯網嵌入式作業系統，該作業系統致力於搭建雲端一體化 IoT 基礎設備，具備極致性能，極簡開發、雲端一體、豐富元件、安全防護等功能。

阿里雲 IoT 生態合作總監巍騖提到，AliOS Things 從 2017 年 10 月發布以來，已迅速成長為國產自主可控、雲端一體化的新型物聯網作業系統，採用的廠商幾乎涵蓋全球物聯網晶片和模組廠商。這次，23 家晶片模組商內嵌中國國產作業系統，或許意味著中國物聯網晶片將獲得市場更大的認同。