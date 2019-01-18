阿里巴巴公有雲市場市占突飛猛進 穩居全球排名第三

根據市場研究機構 IDC 公布的 2018 年上半年全球公有雲 IaaS(基礎設施即服務) 廠商市占率數據顯示，過去 5 年，阿里雲在全球公有雲市場的比重快速攀升，並在 2018 年上半年超過 IBM，成為全球第三大的公有雲廠商。至於排名前兩名的大廠則分別為亞馬遜 AWS，及微軟。

數據顯示，5 年來阿里雲的市場產值成長 12 倍，成長幅度大幅超越亞馬遜 AWS、IBM、Google 等廠商。此外，除了 IDC 做出的報告顯示阿里雲在全球的地位外，另一家研究機構 Gartner 同樣做出阿里雲市占率排名為全球前三的數據。

過去 5 年裡，全球公有雲市場的名次出現 5 次變動，AWS、微軟、阿里巴等廠商市占率快速攀升，而 IBM 則是逐年下滑，Rack Space 更掉出前五名之外。



目前，阿里巴巴已經成為全球公有雲市場的主要玩家。在 2018 年亞馬遜 AWS 開發者大會上曾表示，阿里巴巴是亞馬遜 AWS 眼中唯一忌憚的中國雲計算廠商。而微軟 CEO 之前在接受媒體採訪時也直言，微軟在公有雲市場只有三個主要競爭對手，分別是亞馬遜、阿里巴巴和 Google。

圖: 東方財富網

在全球市場，阿里雲跟亞馬遜 AWS、微軟 Azure 一起被稱為全球雲計算市場的「3A」廠商，而阿里雲的成長速度是同業中最快的。



在中國市場，阿里雲毫無疑問的是第一名。根據 IDC 的統計數據顯示，阿里雲在中國雲計算市場的市占接近 50%，比中國國內第二名到第五名廠商合計總和還要多。



全球雲計算市場目前正在向少數幾家廠商集中。IDC 的數據顯示，至少從 2014 年以來，全球前五名以外的「其他」廠商的成長率都低於產業平均。由此來看，整體產業的集中度是不斷的向前五大靠攏。



投行高盛認為，雲市場整合趨勢在未來幾年只會更加顯著，公有雲市場將整合為寡頭格局。據高盛預計，2018 年亞馬遜、微軟、阿里巴巴和谷歌佔據了核心雲計算市場約 56% 的份額，到 2019 年它們的份額將合計達到 84%，留給後來者的市場份額變得越來越少。