美股盤中─中國提出消除美國貿易逆差方法 道瓊大漲逾240點

美國股市週五中場上漲，投資人反應中美貿協商可望有所進展。

台北時間 00:27

道瓊工業平均指數上漲 245.00 點或 1.01% 至 24615.10。

Nasdaq 指數上漲 82.25 點或 1.15% 至 7166.71。

S&P 500 指數上漲 30.76 點或 1.17% 至 2666.72。

消息人士告訴 CNBC 說，在近來的貿易談判中，中國大陸提出增加自美國進口商品的六年計畫。消息傳出後，美國股市上漲至今日高點。彭博社週五報導，這項協議目標在到 2024 年，讓美國年度赤字降至零。

週四，華爾街日報報導，財政部長梅努欽提出降低中國商品關稅的構想。該報導使得主要指數上漲至盤中高點。但一位政府官員告訴 CNBC 說，目前沒有討論取消關稅。

分析師說，貿易是主要因素，若貿易問題未能解決，無論如何，股市均會受到壓力。如果能夠解決，企業與消費者信心均能提升，股市仍有上漲空間。

紐約 Fed 銀行總裁 John Williams 呼籲升息前，需有耐心及良好判斷。他並預期今年經濟成長將健康且強勁。該談話亦有助股市上漲。

Fed 今日公布 12 月工業生產創十個月最大升幅。

美國股市主要指數可望連續第四週週線上漲，本週至週四收盤為止，主要指數均上漲逾 1%。