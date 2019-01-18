農曆春節採購旺季 燦坤搶業績火力全開 掃地機器人擔先鋒

農曆年採購旺季到，國內 3C 大賣場燦坤 (2430) 針對 3C 資訊產品與家電展開除舊佈新促銷計劃，其中，掃除家電為重點項目，掃地機器人銷售衝刺。燦坤指出，國家清潔週即將到來，燦坤觀察整體掃除家電買氣近一個月節節攀升，其中以無線直立式吸塵器與掃地機器人是消費者首選掃除家電，尤其是含有多樣配件吸頭的無線直立式吸塵器因能針對不同居家環境更換吸頭清潔而熱賣，銷售量佔整體吸塵器破 6 成。



燦坤說，掃地機器人連續 3 年銷售均有雙位數的增長，特別是掃拖二合一型的掃地機器人因能縮短清掃時間受到青睞。因此年關促銷活動中，掃地機器人列為重點衝刺業績項目。



燦坤去年營收維持 200 億元以上規模，為 205.7 億元，與同期持平。元月因有會員特典促銷活動，去年營業額超過 20 億元，今年元月會員特典在上週舉辦，業績年增一成，加上近期針對年終除舊佈新以及年終獎金、紅包商機發酵，預料對元月業績動能亦有加分。