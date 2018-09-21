新iPhone開賣 燦坤4小時業績突破5千萬元 頂規最受青睞

iPhone 新機開賣，國內 3C 大賣場龍頭燦坤 (2430) 指出，開賣後短短 4 個小時全台業績就突破 5 千萬元，其中金色版本最受歡迎，銷量超過整體的一半。蘋果最新發表的 iPhone XS 及 iPhone XS Max 在週五 (21 日) 早上 8 點於全台燦坤 96 家 Apple Shop 正式開賣，每家燦坤 Apple Shop 皆有現貨限量供應，短短 4 個小時業績突破 5 千萬元，且 iPhone XS Max 頂規 256GB 及 512GB 兩款賣最好，高達 7 成，超乎市場預期。



同時 iPhone XS 系列的銷售，也帶動一波手機殼、保護貼以及無線充電板以及無線藍牙耳機 AirPods 等 iPhone 週邊商機。根據銷售數據發現，光是開賣首日上午防摔手機殼、保護貼最為熱賣，兩款相加的搭購率佔近 80%，且發現客單價平均在 900 元左右，進一步分析發現因此次 iPhone 推出新款金色熱銷，導致透明防摔殼特別受到消費者青睞而搭購。



而新 iPhone 開賣也引發果粉漏夜排隊等候。燦坤指出，在本週三 (19 日) 晚上 8 點，在燦坤台中沙鹿店即有第一位約 50 歲左右的果粉現蹤排隊，共計排隊 36 小時搶到購買 iPhone 頭香。



而新零售的線上預約部分，燦坤上週末祭出新 iPhone「提前預約、免排隊等待、保證有貨」的 iPhone 快閃預約活動，單日預約量即破 5 千支，其中光雙北市預約數量就達半數。