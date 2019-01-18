靠內需市場+政府補貼 陸電動車電池產業有商機？

受到全球電動汽車銷售量逐步提升之下，電動汽車電池商機同樣跟著水漲船高。根據韓國經濟研究院調查結果顯示，電動汽車電池市場前三大國家分別為中、日、韓三國。三國之中，目前以中國競爭力處於領先，但隨著汽車廠加入電池市場的競爭，預計未來市占的爭奪將更加激烈。

從市占變化來看，中、日、韓在全球電池市場市占率約八成。而根據韓經院的報告顯示，由於中國是全球最大的電動車市場，加上寧德時代、比亞迪等中國企業在政府政策的扶持之下，電動車電池滲透率快速提升，這是帶動中國排名快速超前的主因。

而日本松下電器穩定供應給特斯拉電池，所以在市占排名上處於穩定的狀態。反觀因為韓國的 LG 化學、三星 SDI 等公司的市占率逐步下滑，導致在 2014 年時，韓國依然有超過 30% 的市占率，但 2018 年只剩下 11% 左右。

日本技術是強項，中國是市場大

若以技術層面來看，比較中、日、韓三個國家電池產業的綜合競爭力，滿分 10 分的評價中，韓經院的調查顯示，中國達到 8.36 分、日本 8.041 分、韓國 7.45 分，中國的競爭力領先日韓兩國。

而綜合競爭力是針對技術、市占率、事業環境以及成長潛力四個層面來看。很明顯中國占有優勢之處就是因為市場大，中國電動車電池供應商只要顧好中國市場，那在市占率、事業環境，及成長潛力都有先機。同時也可以想像，技術力這塊領導廠商非日本莫屬。

政府政策下形成的產業優勢

資源來源：高工鋰電。

資料來源: 高工鋰電

全球電動車市場快速成長，從上兩張圖可以看出，2022 年全球新能源汽車銷售量預估將達到 600 萬輛，比 2017 年成長 2.7 倍；而電動汽車鋰電池需求量則將超過 325GWh，與 2017 年相比成長 3.7 倍。

面對這麼大的成長空間，中國電動車電池發展優勢就是中國這塊餅夠大，以及政策上的全力支持。此外，還是有幾個方向能說明，首先，產銷規模領先。中國在長三角、珠三角、京津冀等地區形成動力電池產業聚落，這三地總產能占全球 50% 以上。

其次，技術水準已有明顯提升。2018 年三元和磷酸鐵鋰電池是市場主流產品，中國廠在這方面的效能正持續提升，同時成本也不斷下降。

第三，已形成完整產業鏈。在近幾年中國政府政策支持下，整個產業快速發展，因此建構出完整的動力電池產業體系，及正負極電解液等供應鏈，並且市占率也穩步提升。

第四，產業集中度不斷上升。由於中國政府在相關政策方面的支持，中國動力電池產業一度嚴重供過於求，產品品質與價格都很混亂。而在產業進行整頓之下，目前排名前 10 大的廠商市占已高達 83%。

當然中國電動車電池產業仍有挑戰，主要在產品安全、關鍵技術研發、產能結構性過剩等方面仍有隱憂。不過，整個產業能否更成熟穩定的成長，政府政策還是最重要的因素，例如在資源分配、加強產業監管、創新政策扶持等。