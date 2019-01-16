基建、5G、國企改革為今年中國地方兩會熱議焦點

在迎接三月份中國的「兩會」之前，中國各地的「兩會」已率先展開。北京、福建、天津、湖北和江蘇等等多個省市「兩會」陸續召開，從中國各地政府加強的重點來看，最大公約數在基建、5G 以及國企改革等三方面。

交通建設先衝刺



基建方面中國各地政府首重鐵路、地鐵等交通建設。以北京來看，改善交通的具體項目以城市軌道為主，規劃修建的營運總里程達到 699.3 公里。



福建省則是規劃今年地鐵福州 2 號線、廈門 2 號線將通車；至於鐵路方面，將推動重點城際鐵路等重大項目。



安徽省 2019 年將開工建設多條高鐵項目。航空方面，安徽省也提出多個機場的改建、擴建和新建項目。



根據中銀國際提供的數據，2018 年 12 月以來，中國政府為了刺激經濟，已經緊鑼密鼓地核准九個城市及地區的城市軌道交通，與城際高速鐵路項目建設，總投資額達人民幣 9457.62 億元。同時，配合各地方政府專項債的加速發行，2019 年基建投資成長金額預估會比 2018 年明顯提升。

圖: AFP

加速 5G、AI 等創新科技布局

北京、四川、天津、江蘇等地區均強調，2019 年要強化科技創新戰略布局，推動 AI 帶動各領域全面升級與改變，加速 5G 商用、工業互聯網、物聯網等新型基礎設施建設、投入超高畫質顯示產業發展等重大科技項目，並提升經濟結構轉型，使這些新科技能快速的挑起推升經濟的大樑。



中國近幾年不斷推動經濟結構的改革，從半導體到 5G 系統的製定與後期的應用規劃，顯示出中國戰略更加側重新型態的科技領域，並且資金配套也開始集中在相關領域。因此，5G、AI、工業互聯網，及作為底層設施的雲計算產業將成為 2019 年吸納資金的主要方向。

國企改革重質變

國企改革是調整經濟與產業結構的重要方向，同時，也是中國走向市場開放必需的轉型，因此，這方面的轉型也是中國各地方政府施政重點。

在大方向上，北京、天津、河北、新疆等地區政府表示要加速國營事業針對未來經濟發展進行布局，或是戰略重整，推動國營企業在質的方面有所提升。同時，推動國營企業掛牌上市，並支持國營與民營企業合作參與政府投資項目。

更細部的來看，北京地區政府強調將引導民間資金進入醫療、教育、養老、體育等領域。天津市政府則著重在國營鋼鐵企業的整併，並利用債轉股等多種方式，強化國營企業資本和債務結構。新疆則將規劃打造千億級國營事業集團，並投入農產品深加工、旅遊、節能環保、現代物流等重點領域。

中國國營企業改革也是為了配合供給側改革的大方向。過去國營企業在鋼鐵、水泥等產能過剩產業進行整併，幾年時間下來已出現成效，產業集中度更高，產品訂價與供需運作更合理，同時更符合中國經濟朝向「質變」的目標。