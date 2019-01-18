美中鷸蚌相爭 漁翁越南雖暫未得利但長期看好？

正在進行的美中貿易戰雖然可能會削弱這全球兩大經濟體的出口，分析師預計中國和美國的需求可能會轉向其他國家。整個東南亞，尤其是越南，是最受關注期待的目的地之一。然而，根據一位投資的說法，截至目前為止的利益微不足道。

資產管理公司 Dragon Capital 投資長 Bill Stoop 表示，「越南想在美中貿易戰中漁翁得利，現在還有點早。」

這個東南亞國家因其製造成本低廉而被吹捧為美中貿易戰中最可能的贏家。不少報導顯示，部分企業已經開始將生產線撤出中國以避免美國加徵關稅。

Economist Corporate Network 網絡主管 Rob Koepp 表示，越南長期而言可能會受惠於這種供應鏈的調整。

他指出，「由於各種原因，它現在已經成為『中國 2.0』，並且沒錯，這對它的確有利，而且將是長期的。」

Stoop 表示，儘管企業可能受到搬遷到越南和重建新設施等後勤管理的限制，但該國已經開始看到新訂單「湧入」其目前具有一定增產能力的產業。

他說，「現在已經出現不少大訂單，大量出口訂單無處不在，包括海鮮、家具和服裝產業。」「我認為這代表了未來趨勢的預兆，因為人們開始將業務從中國轉移出去。」

他補充指出，「它還沒有發生，但肯定已在進行中，這些新的出口訂單一葉知秋。」

越南證交所 （圖: AFP）

Stoop 表示，投資人無法直接藉此買進貿易替代概念股，因為受惠的出口商很少在越南證券交易所掛牌上市，但越南股市走勢仍然「非常強勢」。

他表示，越南企業獲利成長良好，本益比約為 12 倍，這個比例低於鄰國。

他說，企業治理正在改善，該國擁有政治穩定、廉價工資和「完美的人口統計數據」。

Stoop 表示，之前股市的「動盪」代表去年國有企業私有化和企業申請上市「有點停頓」。不過，他預計投資人可以期待在 2019 年第 2 季和第 3 季出現更多的企業改革。

越南 2018 年取代新加坡成為東南亞首次公開募股 (IPO) 的最大市場。

他說，「請記住，政府一直需要資金來幫助彌補其預算赤字。」「越南非常清楚，擺脫國有企業才是對經濟有利。」