鉅邁訂單穩定成長 公司派員前往越南進行產業勘察

水資源藥劑廠鉅邁 (8435)2018 年前 11 月營收 6.96 億元，年增 1.62%，超越 2016 年全年營收，鉅邁表示，手中訂單維持穩定，預期去年及今年皆有表現，海外市場除選擇回收品質較好的中國廠商，越南方面也派員前往勘查。鉅邁工業水資源訂單涵蓋兩岸，台灣占比約 7 成，中國大致在 3 成左右。鉅邁表示，因產業在台灣進入成熟階段，以致同業競爭激烈，但既有廠商多持續合作，且以「年」為約期，初步可見訂單延續至 2019 年。



中國方面，主要以鋼鐵業為合作對象，近年也新增國營為主的石化產業。鉅邁指出，中國前景持續關注，且目前所見的疑慮在於收款經常有遞延狀況，因此在廠商選擇上會更重視款項回收品質較好的公司。



此外，鉅邁隨著長期夥伴台塑前往越南，自 2017 年 5 月展開越鋼廠試產，對於營收貢獻尚低，鉅邁表示，雖各界看好越南未來發展，目前已派員前往當地調查，暫無突破性計畫。