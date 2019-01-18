〈每日外資外匯觀點〉英脫歐還有B計畫 英鎊脫險 建議買進

近期多位美國聯準會官員發表偏鴿派言論，但尚未對美元產生負面影響，美元指數本周重回 96，周五關注聯準會「三號人物」紐約 Fed 總裁威廉斯 (John Williams) 的談話，由於美元漲勢已經出現放緩，威廉斯若也發表鴿派言論，可能成為壓垮美元的最後一根稻草。

大摩美國經濟學家認為，聯準會將於今年 6 月和 12 月分別升息一次。預計 10 年期美債殖利率也將由 2.75% 下降至 2.45%。

瑞典北歐斯安銀行 (SEB) 調整對美國聯準會升息預期，認為未來若經濟數據表現強勁，可能在六月升息一次；但若美國經濟表現快速惡化，或許 2020 年將暫停升息。

該行並預期歐元兌美元在今年上半年將持續在 1.15 附近震盪整理，下半年起穩步攀升，年底前將漲至 1.18，明年底將進一步漲至 1.26。

英鎊兌美元週四盤中一度攀升 0.9%，來到 1.3001，FX Charts 分析師 Jim Langlands 表示，儘管存在英國脫歐相關麻煩，但隨著英國首相梅伊制定脫歐 B 計畫，英鎊似乎是表現最突出的貨幣，建議投資人可以買進英鎊兌美元及其它主要貨幣。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

法國興業銀行 (SocGen) 的研究報告則指出，聯準會可能暫緩升息，將拖累美元走勢。

外匯資訊網站 Dailyfx 分析，從 4 小時 K 線圖來看，美元指數已經有效突破 12 月份以來下行通道上軌，並且站穩 96，預示美元指數可能將進一步走強。