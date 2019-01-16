〈每日外資外匯觀點〉英脫歐協議慘敗超預期 不信任投票加劇英鎊震盪

英國首相梅伊的脫歐協議以超過 200 票的差距遭到否決，但市場預料英國國會將被迫接受其他方案，英鎊意外大漲；另外，歐洲央行行長德拉吉表示，近期經濟發展弱於預期，仍需要相當規模的刺激，歐元兌美元一度跌破 1.14，美元週二 (15 日) 重回 96，市場週三 (16 日) 持續關注英國國會對梅伊發動的不信任投票後續影響。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

德國商業銀行外匯分析師 Esther Maria Reichelt 表示，德拉吉的談話，證實了市場對歐元區經濟數據的擔憂，預期歐洲央行的決策將更為謹慎；短期內歐洲和歐元面臨的最大風險是美國無序脫歐，而且將是在德國經濟成長放緩期間到來。

瑞穗 (Mizuho) 對沖基金外匯銷售主管 Neil Jones 表示，英鎊匯價的走勢顯示，交易員們似乎事前未將梅伊輸掉信任投票列為利空考量。

法國農業信貸銀行 G10 貨幣主管 Valentin Marinov 指出，英國首相的脫歐協議遭遇歷史性失敗，提高二次公投的可能性，而交易員仍處於「聽到謠言時買入、發生事實時賣出」的模式。

儘管政治面利空來襲，但 Bleakley Advisory Group 投資長 Peter Boockvar 仍認為，英鎊在目前的水平上仍然具有吸引力，投資人可以做多英鎊或英國股市。

野村 (Nomura) 駐倫敦的 G10 外匯策略師 Jordan Rochester 則看衰英鎊，預期在英國脫歐協議遭到議會否決後，工黨發起對政府的不信任投票，屆時英鎊將會走低。

瑞穗銀行對沖基金外匯銷售主管 Neil Jones 在英國脫歐協議投票前即預期，英國首相的脫歐協議表決若落敗，差距超過 220 票，英鎊可能跌至 1.2250。

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 也表示，梅伊的慘敗不管後續如何，都將導致英鎊的大跌，預期英鎊兌美元將跌破 1.25，歐元兌英鎊升至 0.91 以上，甚至若梅伊宣布無協議退歐，英鎊的跌幅可能高達 10%。