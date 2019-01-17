〈每日外資外匯觀點〉不信任投票過關 英鎊極端尾部風險大降

英國首相梅伊在周三不信任投票中過關，最壞脫歐情形的可能性降低，讓英鎊所面臨的風險最小化，英鎊多頭暫時鬆口氣，不過，分析師仍提醒，在英國脫歐問題更加明朗化之前，英鎊依然面臨下行風險。

英國議會以 325 票對 306 票的結果否決了反對黨工黨提出對梅伊政府的不信任投票，西太平洋銀行 (Westpac) 外匯策略主管 Richard Franulovich 表示，不信任投票的結果將有助無協議脫歐的可能性降低，同時也讓英鎊面臨的極端尾部風險最小化。英鎊兌美元周三盤中一度上揚至 1.2896，漲幅約 0.27%。

英鎊兌美元日 K 線圖。(來源：新浪財經)

東京三菱日聯銀行 (MUFG) 分析師看好英鎊反彈，主要基於三大理由，一、國會未通過梅伊脫歐協議的利空已經被市場消化；二、不信任投票後，無協議脫歐的機率大為降低；三、英國首相下週一重回議會參加辯論，延長里斯本條約第 50 條將不可避免，英國將可獲得更好脫歐協議的機會，對英鎊而言，時間將是最大挑戰。

從技術面來看，FXTM 研究分析師 Lukman Otunuga 指出，英鎊兌美元若能突破 1.2920，將可進一步挑戰 1.3 整數關卡。

美國銀行 1 月基金經理調查顯示，做多美元成為一年來第二次成為最擁擠的交易策略，目前美元估值處於 2002 年以來最高水平，使得擁擠的美元多頭部位風險拉高。

IG Securities 的資深外匯策略師 Junic hi Ishikawa 則看好美元，認為美股反彈以及美債殖利率下行壓力減弱，將會擴大美國與其它國家之間的利差，今年美元仍具支撐力道。