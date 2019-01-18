訂單在地化生產 劍麟波蘭設廠擬Q4完工投產

劍麟 (2228) 配合主要客戶訂單在地化生產需求，將前進波蘭設立新廠，預計於 2019 年第四季開始逐步投產，2020 年可望有較大業績貢獻，為未來營運增添成長動能。劍麟公佈 12 月合併營收為 3.46 億元，較上月成長 1.11%，年減 7.51%；受惠於汽車事業部業績穩健成長，帶動 2018 年第四季合併營收 10.72 億元，年增 2.13%；累計 2018 年全年合併營收為 42.31 億元，年減 2.21%。



劍麟表示，雖全球新車銷量市場成長有趨緩情況，但公司受惠於每車安全配件規格滲透率提升趨勢明確，帶動公司旗下三大汽車安全相關零組件的銷售展現良好成長表現，再加上行人保護裝置與新款減震筒等新汽車零組件產品出貨挹注，推升第四季汽車事業部業績穩健成長，是貢獻劍麟第四季整體營收重要關鍵。



隨著劍麟持續擴張汽車事業的業務接單布局，同步優化生產製程及產品結構，以期助於整體毛利及獲利持續之精進。



展望 2019 年，劍麟看好汽車事業部營收占比穩定提升，並對整體營運帶來正面的挹注。一方面，為保持既有訂單之高穩定度，劍麟在 2018 年底陸續與主要客戶簽訂產業合作協議，不僅有助於綁定舊訂單的供應需求關係，也以期客戶能夠擴大其下單力道，有望良好的訂單能見度。



另一方面，劍麟亦持續與主要客戶保持每年針對最新技術的汽車安全零組件產品共同研發設計至量產之緊密合作關係，並配合主要客戶訂單在地化生產之需求，前進波蘭設立新廠，預計第四季開始逐步投產貢獻，可望隨著安全關鍵零組件新產品的研發技術和設計持續升級強化，主要客戶需求增溫態勢不變，將增添未來營運成長動能。