全球車市銷售趨緩 劍麟11月營收衰退 惟看好汽車事業營運成長

劍麟 (2228) 指出，第四季看好進入傳統汽車銷售旺季，主要客戶備貨力道的增溫將有助整體訂單能見度保持高檔，目前全球車市雖然受到中美貿易戰影響呈現銷售趨緩情況，但在品牌車廠針對新車款持續導入更多安全配備規格不變趨勢下，劍麟對於未來整體汽車事業部營運仍可保持成長。劍麟自結 11 月合併營收為 3.42 億元，月減 10.7%，較去年同期減少 4%；累計前 11 月合併營收達 38.85 億元，年減 1.7%。



劍麟表示，11 月營收雖下滑，但占整體營收約 75% 的汽車事業部的營收穩步成長貢獻，一方面，受惠主要客戶的備貨力道在第四季汽車傳統產業旺季中展現良好成長之力道，再加上新產品行人保護裝置與新款減震筒等新零組件產品逐步出貨的挹注，皆是有效緩和展家事業對於整體營運成長的影響之關鍵。隨著平均每車安全配備的滲透率持續提升，將有助於劍麟旗下汽車事業部保持良好的銷售表現，並對整體營運帶來正面的挹注。



劍麟進一步表示，為提升公司於汽車主 / 被動式安全零組件之市場占有率表現，今年以來汽車事業部持續擴張業務接單的範圍，除了與主要客戶保持針對最新技術的三大主力汽車安全零組件共同研發設計至量產外，也成功跨入主動式安全零組件產品包括行人保護裝置等，劍麟預期未來主要客戶針對旗下多款主 / 被動式安全零組件產品的需求增加，推升汽車事業部營收比重持續攀高，有助於緩和展家事業對於整體營運成長的影響。



此外，為強化全球量產以及即時供貨之能力，藉以滿足新車安全配備規格持續提升的市場需求，劍麟不僅針對中國、台灣及歐洲等生產基地進行接單調配的因應策略，並持續優化生產效能，更針對關鍵零組件新產品的研發技術和設計持續升級強化，以期增添公司未來獲利能力持續精進。

