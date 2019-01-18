美股12月暴跌 主動型基金流失1430億美元 創下歷史新高

上個月的華爾街走勢已確定會寫入歷史中，不僅是經濟大蕭條以來最糟的 12 月表現，而且現在看來更是投資人真正放棄主動管理的關鍵時刻。

根據晨星公司週四 (17 日) 公佈的數據顯示，12 月主動型共同基金出現近 1430 億美元的流出，這是史上最糟的一個月。創紀錄的流出使 2018 年的資金流出達到 3010 億美元，僅略低於 2016 年的 3200 億美元。

晨星高級分析師 Kevin McDevitt 週四在報告中表示，「12 月資金外流偏及各種資產類別，應稅債券型基金表現最差。主動大型成長基金和大型價值基金繼續受到最大打擊，資產可能都流向被動管理的核心大型混合型基金。」

與此同時，投資人在殘酷的拋售中轉進比較便宜的被動投資策略，因為主動管理的高額費用給他們的回報帶來了額外的壓力。晨星公司的數據顯示，僅在 12 月，被動基金就席捲近 600 億美元。

數據顯示，在主動型投資策略中，債券型基金在 12 月流失最多，金額為 443 億美元。

McDevitt 指出，「這是非常值得注意的，因為應稅債券基金對於主動型經理人來說是一個罕見的亮點。但是，隨著投資人在 2018 年第 4 季撤資，幾乎所有撤出的資金都來自主動型應稅債券基，而被動型基金則基本持平。」

隨著指數型基金市場規模達到 6 兆美元，被動型投資策略繼續受到歡迎，而 ETF 市場資產規模更已膨脹至 3.6 兆美元。