巴克萊研究fintech公司 將PayPal列為買進首選

巴克萊銀行 Barclays 表示，網路支付商 PayPal (PYPL-US) 主要來自數位支付渠道，年收入增長率可達 20% 以上。巴克萊目前開始研究 20 家金融科技 fintech 公司，並將 PayPal 股票評為首選股。

巴克萊銀行分析師 Ramsey El-Assal 在週三 (14 日) 發布的一份報告中表示，「我們認為 PayPal 應該獲得溢價，因為價值超過 1000 億美元市值的公司，很少能夠駕馭 20% 的有機營收增長」。

El-Assal 提到，「此外，該公司的收入來自技術支持的數位渠道，而這往往在有利於電子支付的全球市場」。Paypal 股價週四 (15 日) 上漲 3.20% 來到 86.74 美元。

Paypal 股價趨勢圖 / 圖：谷歌

網路拍賣商 eBay 在 2015 年分拆了 PayPal，而 PayPal 也已從在線支付發展為廣泛的服務提供商。從在線結帳擴展到移動支付和個人對個人匯款。

巴克萊的 El-Assal 也在 20 家金融科技公司中選擇支持 WorldPay。該企業業務為支付處理，也涵蓋電子商務、企業對企業支付、資本市場、雲財務軟體、以及在線和移動技術。

Vantive 於 2017 年以 104 億美元收購了英國支付處理商 WorldPay，並將其原名更為 WorldPay。該公司專門從事企業對企業支付處理。

巴克萊分析師表示，「Worldpay 已經準備好將全球業務組合轉變為技術、軟體為中心的支付渠道」。