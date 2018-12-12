〈區塊鏈大應用〉PayPal推出區塊鏈獎勵計劃 以鼓勵員工創新

儘管加密貨幣市場在上個月開始就面臨下跌，大型企業對於區塊鏈技術的關注和相關測試似乎依然未減。知名全球線上支付系統 PayPal (PYPL-US) 在今年 11 月中旬便正式推出了基於分散式帳本技術 (DLT) 的員工獎勵系統，該計劃預計長達 6 個月。

所有參與重大創新計劃和發展創意的 Paypal 員工都會通過該計畫獲得代幣獎勵，這些代幣僅適用於 PayPal 公司內部，能夠通過「公開帳本」與其他員工進行交換。

PayPal 總監 Michael Todasco 表示，在該計畫網站平台上，員工能夠點讚和評論 PayPal 所有與創新相關的的活動內容。此外，通過代幣的收集與交換，員工能在該平台上獲得 100 多項體驗。舉例來說，員工可以與財務長 John Rainey 一起喝咖啡、與 Paypal 副總裁一起玩撲克、與 CEO Dan Schulman 一起練武術、或是從 PayPal 的一位高管借用寵物 24 小時。

財務長 John Rainey 認為，比特幣和其他加密貨幣將成為新型態的支付方式之一，他表示：「該項技術有其優點。不過我認為，在它們成為每天使用的貨幣形式之前，將會有幾年的發展時間。」

PayPal 對於數位貨幣支付的表現出很大興趣並已經實行近 2 年的研究。在今年 3 月份，該公司正式在美國申請專利，旨在通過次級私鑰來加速數位貨幣交易。此外，比特幣開發人員和密碼學顧問 Peter Todd 表示，PayPal 似乎也正在研發比特幣硬體錢包 Opendime 相關的創新專利。

除了 PayPal 以外，西班牙銀行巨頭 BBVA 也在阿根廷和西班牙分布運用區塊鏈技術推行代幣獎勵計劃，旨在獎勵新技術培訓的員工。