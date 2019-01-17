微軟擬投資5億美元在西雅圖建造住宅 以緩解住房危機

微軟 (MSFT-US) 表示，擬投入 5 億美元的資金來開發國民住宅，幫助減輕西雅圖地區無家可歸的現象，以及日益增長的地區住房危機，為中低收入居民提供選擇。

該公司表示，計劃將一半的資金用於支持低收入戶，2.25 億美元以低於市場的利率貸給開發商，剩餘的 2500 萬美元將用於解決大西雅圖地區的無家可歸問題。

華盛頓州普吉特灣地區和舊金山灣區的城市近年來租金急劇上漲。由於不斷擴大的科技公司刺激了當地人口的繁榮，房價持續飆升。儘管微軟、亞馬遜、谷哥和臉書等公司的高薪員工承擔得起更高的住房成本，但在科技業以外的人卻在苦苦掙扎。不斷上漲的租金也加劇了無家可歸現象。

微軟表示:「教師、護士、急救人員以及許多在非營利組織、企業和科技公司擔任重要角色的人目前通過長途通勤來工作或是回家，我們的目標是盡快採取有針對性的投資，期望帶來巨大的改變和影響。」

在報告中，微軟總裁 Brad Smith 也補充說道，微軟的資金本身並不能解決住房問題，並敦促東區城市的市長解決阻礙國民住宅開發的政策壁壘。

即使西雅圖和灣區的房價升值速度放緩，許多居民仍然感到壓力。在不斷增加的公眾壓力下，當地領導人和企業一直在尋找應對方式。在某些情況下，這意味著在新的企業發展策略中將包括國民住宅相關的投資。Alphabet 的谷歌 (GOOGL-US) 就計劃在加利福尼亞州的聖何塞市進行相關的投資建設。