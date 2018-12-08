微軟再奪市值王 蘋果 Alphabet 回吐今年全部漲幅

週五 (8 日) 遜於預期的非農就業報告出爐、貿易擔憂揮之不去影響，美股殺聲隆隆賣壓齊發，科技巨頭蘋果、Alphabet 收盤抹去今年全部漲幅，微軟再次擠下蘋果奪回全球最有價值公司的寶座。

週五遜於預期的非農就業報告之後，美股三大指數急劇下降，道瓊指數下跌 2.24%、那斯達克綜合指數收盤下跌 3.05%，S&P 500 下跌 2.33%，創 3 月以來最大單週跌幅。

蘋果近期市值王寶座屢遭挑戰。微軟週五再次超車蘋果，奪回全球最有價值公司的寶座。亞馬遜也加入戰局，週五亞馬遜擠下蘋果暫居全球市值王第二。

蘋果股價走勢圖

由於市場猜測其旗艦產品 iPhone 需求放緩，蘋果股價自十月創歷史新高後一直下滑。

蘋果在 2018 年第 4 季財報電話會議上宣布，將不再報告 iPhone 銷量情況，衍生需求放緩的猜測。不久之後，幾家主要蘋果供應商 Lumentum、JDI、Qorvo 和 Cirrus Logic 等公司削減營收前瞻亦證實這個猜測。

中國智慧型手機市場放緩的擔憂，摩根士丹利分析師 Katy Huberty 下調蘋果目標價，從 253 美元下修至 236 美元，這是本週繼羅森布拉特證券 (Rosenblatt) 和匯豐 (HSBC) 後，第三家投行下調蘋果目標價。

Huberty 提到，最近在亞洲舉行的會議突顯了中國智慧型手機市場的疲軟，特別是在高階手機市場，蘋果供應商已經看到訂單縮減，其中許多投行也都強調 iPhone XR 的低市場需求。

Alphabet 近來陷入多事之秋，備受市場關注。Google 執行長 Sundar Pichai 將出席美國國會眾議院司法委員會的聽證會，網路審查將成為各界焦點所在。Google 最近還因性騷擾不當政策、臨時契約工待遇不滿，和員工抗開發中國搜尋器而發生罷工抗議事件。