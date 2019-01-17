前亞特蘭大聯準銀總裁：再升息兩次才能達到中性利率

根據《彭博社》報導，前亞特蘭大聯準銀總裁 Dennis Lockhart 表示，就算聯準會 (Fed)3 月暫停升息，也不代表貨幣緊縮政策告終，估計要再升息 2 次，才能達到中性利率水準。

Fed 日前公布褐皮書經濟報告，稱經濟前景樂觀，但企業樂觀情緒降溫，主因在於金融市場波動性增加、能源價格下跌，以及貿易和政治不確定性攀高。

Fed 去年 12 月會議紀錄顯示，多名 Fed 官員認為，應審慎評估進一步升息的妥適性，似乎暗示將暫緩升息至今年 3 月。

Fed 主席鮑爾曾言，對於調整利率一事，「我們處於可保持耐心，靈活應對的形勢。」

Dennis Lockhart 指出，聯邦政府局部關門，已導致經濟成長趨緩，Fed 絕對有充足理由，在 3 月暫停升息，評估經濟情勢。

Lockhart 強調，3 月的「暫停」，不代表「停止」升息，也不意味著貨幣緊縮政策結束，而是評估後續政策方向。

Lockhart 稱，目前的利率水準已接近中性利率，但尚未達到，可能需要再升息 2 次，才能達到這個水平。

Lockhart 認為，雖然 Fed 的決策，未必符合市場期待，但 Fed 一定會做出對經濟前景最妥適的決定。