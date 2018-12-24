台灣首支南極長征隊抵達南極點 橘子集團研發「teamup!」發揮遠端即時管理

橘子 (6180) 集團今年營收屢攀新高，年營收在第三季突破百億元，橘子透露，集團正進行許多關鍵營運計劃。而橘子集團執行長劉柏園目前正《前進南極點》計畫中，為求能在遠端即時管理，由橘子集團研發多時的「teamup!」企業管理 APP 發揮緊密溝通的功效，不時透過「teamup!」接收集團旗下各單位匯報，妥善建立代理人機制。聖誕節前夕，遠在世界盡頭 1 萬 2790 公里遠的南極長征隊今天捎來捷報，歷經近 1 個月狂風暴雪、頂著零下 30 度低溫，南極長征隊克服「高原路線」的險峻環境，共前進 350 公里，終於在智利時間 12 月 22 日傍晚 6 點（台灣 12/23 凌晨五點）成功完成挑戰，成為台灣首支以越野方式抵達南極點的長征隊。



抵達南極點後，隊長劉柏園開心的宣布，「前進南極點，完攻！我們做到了！為台灣寫下長征南極點的歷史記錄！」



劉柏園表示，希望以實際行動告訴年輕人，不要做世俗眼光的大事，只要做自己人生的大事。因為，只要心中有一個值得堅持的夢想，縱使過程中會遇到痛苦與挑戰，也能咬牙前進，等待最佳時機突破重圍，為自己人生寫下不悔的篇章。



長征南極點計劃長達近 2 個月，為求能在遠端即時管理，由橘子集團研發多時的「teamup!」企業管理 APP 便發揮了緊密溝通的功效。在挑戰的過程中，劉柏園不時透過「teamup!」接收集團旗下各單位匯報，並在公司大型專案上給予意見、進行重大簽呈簽核、高階主管人事任命簽核等與集團營運息息相關的各項管理。