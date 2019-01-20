獨家黑幕》中油陷治理危機 3人把持董事會、董事長權力被架空

文／今周刊編輯團隊

由中油工會發起的對董事長不適任投票，意外讓台灣中油這家成立超過七十年、去年營收逾兆元的國營事業治理危機浮上檯面。中油內部存在已久的董事會失能，以及隱匿缺失的企業文化，正默默侵蝕這個攸關台灣經濟發展與工業民生的全民資產。

去年 12 月 5 日，台灣石油工會（中油工會）理事會中提出兩項提案，一項是在今年 1 月 7 日至 1 月 16 日之間，工會會員代表選舉時，對戴謙進行不信任投票；另一項則是授權工會「行文上級長官，要求撤換董事長」。

《今周刊》深入調查這起國營事業勞資糾紛，得到的結論是：引發勞資死鬥的導火線，其實是一長串瀕臨失控的治理危機，而非工會表面上聲稱的「戴謙空降中油公司屆滿一年，迄今仍無心本業....；外行領導專斷獨行又盡搞小團體。」

時間拉回 2018 年 12 月 7 日，石油工會決定辦理「董事長不適任投票」後的第三天，中油內部進行「高階人員提名人選審議小組會議」。這場會，是為了審議戴謙提出的高階主管人事案。依據小組作業要點，會議成員由公司董事擔任，職責是審議高階人事派任案，審議內容將交董事長核定，再排入董事會議程。

當日，出席者有五位「非勞工」董事、三位勞工董事，主席為總經理李順欽。《今周刊》取得這場會議的錄音紀錄，意外發現，中油董事長對高階人事調整幾乎不具控制力，近乎是一家「董事長沒有高階主管任用權」的荒謬公司。

「哪一個要跟勞方要對決，沒有一個是全身而退的啦！」當天會議間，出席成員之一、勞工董事孫志偉火爆發言。他的這段話，是為了反對當天排定的第四項議案：「為業務需要，擬增派副總經理一名，並推薦中美和石化公司 (中油子公司) 董事長張瑞宗擔任」。

董事長依公司章程提名副總 竟遭勞工董事阻撓

早在孫志偉之前，同樣與會的勞工董事的葉瑞安曾先就「是否需要增派一名副總」提出質疑。幾番爭論，有人建議把討論整理後送交董事會，孫志偉則說：「不需要啦…！你們要造成戴董事長跟工會的決戰點一觸即發…？你看得出來，林聖忠 (中油前董事長) 我們以前幹到底，坐牢在所不惜，你們現在要跟戴謙講的是停看聽…。他要跟工會坐下來談，不是強渡關山，那你就試試看！」

語畢，主席李順欽順勢做出結論：「那麼，這個案子沒有做成決議，沒有辦法送董事會，因為大家沒有共識。」

張瑞宗，是戴謙為了電動車、綠能等中油轉型業務，規劃增派的督導副總。事實上，張瑞宗早在一七年轉任中美和董事長前，就已是中油副總；這樁人事案僅屬「回任」而非「升任」。

但不僅回任案「未審議就先夭折」，就連戴謙提出「增派副總一名」這項符合中油公司章程的決策（中油得置副總經理六至八名，當時即使張瑞宗回任也未超額）卻仍然被莫名封殺。

當天，張瑞宗在場外苦候多時，等著進入會場接受審議，但始終不得其門而入。相同遭遇的，還有排入當日第五案、第六案的兩位候選人：擬從油品行銷事業部桃園營業處處長升任台中營業處處長的張慧蘋，以及擬由幕僚室管理師升任檢核室總檢核的紀阿淑。

對於張慧蘋轉任台中營業處長，孫志偉在會議裡表示：「我們對張處長沒有什麼好惡，但是台中營業處有三個油庫，是油品行銷事業部的第一大處，她（張慧蘋）分發以後一路、完全跟我們業務沒有關係…。這個東西，講白了就是戴董事長堅持…。我們應該跟她（張慧蘋）講說不必上來（報告）了。」

有在場成員表示，若張表現堪慮，可隨時調派其他處長轉任；此時孫志偉再度發言：「職場完全不一樣，再怎麼樣都歷練不來…。會死人的，就不要怪出工安事故…！我在這邊跟你預告，戴董事長很快就下台走人了。」

來源：《今周刊》 1152 期

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