龍頭熄火，歐股大漲再等等

美銀美林經濟學家 Evelyn Herrmann 和 Gilles Moec 週一報告指出，「本月的工業生產數據相當令人失望，我們的德國 GDP 追蹤器已經惡化至 -0.1% (季度環比)。這是連續第二次 GDP 季度萎縮，意味德國現在可能陷入技術性的經濟衰退。」 新聞來源: 鉅亨網 2019-1-15

2018 年，美元計價歐洲與新興市場股市都下跌近 15%（道瓊歐洲 600 指數與 MSCI 新興市場指數），兩者股市本益比也分別回到 2011 年與 2013 年的水準。從價值面來看，歐洲與新興市場股市都已經跌出吸引力，但若從經濟展望角度出發，由於經濟成長火車頭德國的熄火，歐洲股市上漲之路可能不如新興市場般順遂，「鉅亨買基金」建議投資人不要單筆重押歐洲股市，全球股市或新興市場股市是更好的選擇。

1. 歐洲經濟火車頭恐陷入衰退

德國出口、工業生產全面衰退

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期: 2019/1/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

德國去年第三季經濟成長率為 - 0.2%，其中，出口與民間消費的不振，是經濟成長下滑的主因。在 12 月經濟數據已陸續公佈的當下，與出口息息相關的工業生產年增率、工業訂單年增率、製造業採購經理人指數都延續去年第三季的下行趨勢；而民間消費部份，消費者信心指數持平、零售業對未來商業活動預期惡化、服務業採購經理人指數一路下滑。「鉅亨買基金」認為德國第四季出口與民間消費大幅改善機率低，德國第四季經濟很可能再度陷入負成長，連兩季的負成長也代表德國經濟正式陷入衰退。

2. 全球需求不振，出口惡化非單一個案

出口惡化成全球共同問題

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理；資料日期：2019/1/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

與美國銀行美林證券看法一致，「鉅亨買基金」也認為全球性的需求不振，才是德國出口下滑的主因。從上圖可看出，無論是科技產品出口大國的南韓或是全球出口要角的中國，也都面臨出口年增率下滑的問題。除了有代表性的南韓與中國外，翻開全球主要國家的出口數據，出口年增率惡化的國家也在增加中（16 個亞洲主要國家中，9 國出口年增率為負值）。在全球需求改善前，德國經濟逆風問題短時間難以解決。

3. 全球比一比，歐洲經濟數據最差勁

儘管全球需求不振、部份國家經濟數據持續惡化，但經過去年股市的下跌與聯準會態度轉變，全球股市仍於今年迎來反彈（MSCI 世界指數與 MSCI 新興市場指數分別上漲 3.41% 與 2.8%）。「鉅亨買基金」認為經歷過去年的大跌後，美中貿易戰、經濟數據惡化、全球央行逐漸升息等不利因素已經隱含至資產價格中，只要沒有進一步的壞消息，全球股市仍有反彈空間。從衡量整體經濟數據好壞的花旗驚奇指數來看，美國與新興市場經濟數據相差無幾，歐洲則遠遠落後於其他國家，歐洲股市短期反彈力道恐落後美國與新興市場。

歐洲花旗驚奇指數遠低於美國與新興市場

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採用指數如上表；資料日期：2019/1/15。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

歐洲適合分批佈局，單筆看好全球與新興市場

在全球主要央行資產負債表縮減的情形下，2019 年各類資產波動程度將高於去年，建議投資人做好資產配置。債券配置核心為高評級債券基金與新興市場債券基金，股票核心則以全球股票型基金與新興市場股票基金為主。至於目前經濟數據繼續惡化的歐洲基金，則以觀察為宜，靜候經濟數據轉佳。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

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