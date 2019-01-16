廣明旗下達明機器人於東京2019 RoboDEX展覽亮相

廣明 (6188) 旗下達明機器人於今 (16) 日的日本新興機器人展 RoboDEX 亮相，達明機器人以內建視覺優勢導入電子產業排線插件、震動盤整料、螺絲鎖附，及半導體產業的晶圓取放，更結合視覺特長強化 2D+3D 的應用，擴大產業使用層面。並與多家產業結盟 TM 機器人生態圈，整合各產業供應鏈提供最佳解決方案。達明機器人此次展出精密機械組裝，並整合設備相關產業如瑞士 Asyril 震動盤整料情境應用、瑞典 Atlas 智能螺絲鎖附、德國 IDS 的 Ensenso 3D 相機及日本 iPEX 排線插件應用。如透過震動盤物件整列，輔以協作機械手臂智慧視覺辨識，可迅速完成物件定位，呈現應用整合實例。TM 機器人生態圈強化上下游供應鏈，提供電子、車用、傳產、面板、半導體等五大產業，是整合協作機械手臂的最佳解決方案。



此外，達明機器人也整合 2D 與 3D 視覺，從平面到立體物件智慧視覺都能有效辨識，擴大產業應用及加乘效應，並透過友善直覺的人機介面 TMflow，讓使用者輕鬆切換 3D 和 2D 視覺運用，高效率且易上手的特性，大幅縮短工時及提升使用效率。



隨著科技進步，手機及電子零件空間更加輕薄短小，達明機器人內建視覺以及獨家專利技術 3D Landmark，經由視覺檢測可即時補正物件的偏移及深度補償；應用在流水線上可進行物件的校準，進行精準的 AOI 檢測插件狀況以及全自動垂直 / 水平插件。應用在電子產業螺絲鎖附，可進行精準螺絲鎖附及快速導入、即時換線的高便利機能。



除協作機械手臂產業應用外，達明機器人也推出結合 SFC ,SCADA, MES 管理分析智慧自動化數據系統一 TM Manager，輕鬆整合機器手臂、工廠製程設備等第三方硬體，高效整合資源，縮短工時節省人力，並提供大數據分析功能及預警機制，有效避免故障發生，提高產能並減少維修成本，更可以結合 ERP 及出貨管理系統，即時分析管理工廠智能數據，提供人機共存的高效率智慧工廠。



根據日本市調機構矢野經濟研究所 (Yano Research Institute) 指出，協作機器人市場正急速擴張，2024 年協作型機器人市場規模將成長至 8,500 億日圓，達明機器人 2019 年也將日本視為重點發展區域之一。達明機器人身為世界第二大的工業協作型機器人品牌，全球共遍布 40 多國，逾百間代理商，無論是客戶或是經銷據點皆躍進式倍數成長。