高效單晶滿載 多晶供應減 電池報價齊揚 太陽能股上演跌深反彈行情

太陽能產業景氣觸底回溫，大陸領跑者制度裝機遞延，高效單晶電池產能滿載缺貨，少數多晶電池廠把產線改為單晶，整體供應量減少，單晶、多晶電池報價齊揚，茂迪 (6244)、太極(4934) 等電池廠率先漲停表態，連進入債務協商的綠能 (3519) 亦一度亮燈漲停。大陸領跑者裝機遞延影響，高效單晶產品呈現滿載缺貨，大陸一般單晶電池每瓦均價為 1.05 元人民幣，高效單晶電池均價上揚至 1.23 元人民幣，特高效單晶 (>21.5%) 均價上揚至 1.3 元人民幣，漲幅約 1 成左右。



至於多晶電池方向，少數多晶廠商轉向生產單晶，產能減少，一般單晶電池每瓦均價上揚至 0.155 元人民幣，高效單晶電池價格維持在 0.16～0.173 元人民幣，特高效單晶 (>21.5%) 電池均價同步上揚至 0.175 元人民幣。



太陽能供應鏈去年報價平均跌幅達三成之多，各家廠商持續性虧損，苦不堪言，如今，市況稍有改善，廠商節制產能以維繫景氣回溫持續下去，電池價格反彈，太極透露單月毛利率已經轉正，反映出電池族群營運改善。



各家電池廠大舉縮減產能，茂迪年產能由 3.7GW，降至 1.4GW，目前產能主要徐州 300MW、馬鞍山 800MW，以及台灣 300MW；三合一聯合再生 (3576) 電池年產能約 5G 左右，生產設備年限到後，也會進行淘汰，三年內電池產能縮減至 3GW，其他規模較小廠商太極、元晶 (6443) 等，選擇生產基地轉移，或是聚焦高效 PERC 產品，普遍不再生產一般多晶電池產品，意味著供應量持續性減少。