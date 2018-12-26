甩長約包袱 茂迪明年虧損大幅改善 擴大模組出海口、系統業務

電池模組減量產生產、降低存貨，提高應用帳款催收多管齊下，鞏固現金流，力抗太陽能不景氣，茂迪 (6244) 董事長曾永輝預期，今年底會結束長約包袱，明年虧損大幅降低，擴大模組出海山、擴大台灣太陽能系統雙管齊下，盼兩者營收比重由去年 1 成提升到 5 成目標。今年太陽能遇遭美國 201 條款、大陸縮減太陽系統補助 531 新政、印度防衛稅以及歐洲 MIP 等不利因素齊下，致使全球太陽能裝置跌破 100GW，降至 90-95GW 之間，供應鏈上下游報價慘跌，茂迪經歷 2008 年、2012 年景氣循環，於去年中就提前進行產能去槓桿動作，先後結束南科長晶產線、桃園電池事業。



目前電池產能由 3.7GW，降至 1.4 GW，分別為徐州 300MW、馬鞍山 800MW，以及台灣 300MW；南科、馬鞍山模組產能合計約 450MW，產能縮減，讓茂迪第三季毛損絕對金額由第二季 6.93 億元，降至第三季 5.6 億元。



財務面進行資產負債管理，截至第三季止，茂迪現金部位約 70 億元，而長短負債約 90 億元，台南廠房設備處份之後，所取回 9.8 億元資金亦償還給銀行，以降低負債，同時加強應收帳款催收、降低存貨，第三季現金呈現淨流入狀況。



對於明年市況，茂迪分析，大陸光伏業者向官方反映受到 531 新政影響甚鉅，其政策進行調整十三五計畫，補助目標由先前原來 110GW，一口氣增至 250-270GW，到了 2020 年之後，平均每年裝置量約 40-50GW，而歐洲市場亦有復甦，明年裝置量將由今年 10-11GW 增至 15-17GW，就裝置量來看，明年景氣比今年來得佳，全球太陽能裝置回到 100GW 的水準。

