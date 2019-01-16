總體環境有利黃金 分析師：金價今年有望強漲

INTL FCStone 發布月度報告，認為黃金 2019 年將有良好表現，一日價格突破 1300 美元水準，將更加快攀高幅度。

INTL FCStone 分析師 Edward Meir 在週二 (15 日) 的報告中指出，今年黃金的表現將優於 2018 年，交易價位料在 1200 至 1400 美元之間。特別是，如果價格能夠突破 1300 美元的心理關卡，將會再挑戰 2018 年的高點。

黃金日線走勢圖 (近一年以來表現)

Meir 指出，最主要的原因，是今年總體經濟環境支持價格上揚—美國利率趨於穩定、美元走勢平穩、同時美國股市起伏不定。

儘管 Fed 主席鮑爾近日發表了偏鴿言論，但 Meir 認為，這不至於打擊黃金，因為去年已以相當快的速度，在一年內升息了 4 次。

美國債券市場也為黃金提供了機會，因為在聯準會 12 月升息之後，10 年期美債殖利率一直在下降。Meir 說：「雖然過去一週，利率上升至 2.73%，但目前對黃金的威脅並不大。」

Meir 強調，黃金的需求不斷增加，自 2018 年底，透過 ETF 流入的金額就在上揚，整個 2018 年，流入金額增加了 3%，是自 2012 年之後，首度總持有量超過 1000 億美元。

他表示，由於英國脫歐對市場帶來壓力，金價下一次走高有望在 2 月份出現，在 3 月 31 日英國脫歐正式啟動前，政治局勢依舊嚴峻。

英國議會週二以 432-202，否決梅伊的脫歐協議，這是英國近代史上議會最大的挫敗。表決後金價波動不大，2 月 Comex 期金收 1289.0 美元，全日下挫幅度 0.18%。