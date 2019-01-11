看好黃金避險需求 高盛大幅調升未來金價預期

在經歷了市場動盪的 12 月之後，高盛認為，做為避險用途的黃金更具有吸引力了。

高盛週四 (10 日) 上調未來 3、6 及 12 個月的金價預期，由原本的每盎司 1250 美元、1300 美元和 1350 美元，分別升為 1350 美元、1375 美元和 1425 美元，預計未來 1 年之內，金價有望上揚 10%。

高盛分析師 Jeffrey Currie 在週四的報告中指出，在防禦性資產需求成長之下，將繼續推升黃金價格，央行的購買也是如此，地緣政治緊張局勢加劇，促使更多央行重新進入黃金市場。

對經濟成長的擔憂，以及聯準會政策的不確定性，讓近幾個月金融市場大幅波動。風險資產在 2018 年遭受重創，股市遭遇自大蕭條以來最糟糕的 12 月。

高盛指出，這段期間黃金表現優於市場，自 12 月初以來回報超過 4%。Currie 說，在 12 月份疲軟的宏觀經濟數據之後，風險情緒急劇惡化，並重新關注未來的增長方向，特別是美國經濟成長，可能受到經濟疲軟衝擊，美國製造業 PMI 來到 15 個月的低點，對經濟前景的擔憂，以及聯準會政策的不確定性，對市場帶來雙重打擊。

紐約黃金走勢

同樣出自對黃金預期的改變，渣打銀行 (Standard Chartered) 分析師 Suki Cooper 指出，投機者不僅關閉了看跌的押注，更進一步加大了看多的部位。

美國黃金期貨 10 日收低 4.60 美元，報每盎司 1287.40 美元。