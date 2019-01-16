貴金屬盤後─股市上漲 美元轉強 黃金收低2.90美元 三天來首度下跌

黃金期貨週二收低，連二天上漲後，首度回檔。美國股市上漲，美元轉強，為黃金帶來壓力。

鈀金結束了連續十天的漲勢，收盤價格仍未能高於黃金價格。

2 月黃金下跌 2.90 美元，或 0.2%，收於每盎司 1288.40 美元。

黃金於 1 月 4 日曾觸及 1300.40 美元高點，但自 6 月以來，收盤從未達 1300 美元或之上。

3 月白銀下跌 6.6 美分，或 0.4%，至每盎司 15.62 美元。

美元指數上漲 0.7% 至 96.252。美元走強使得以美元計價商品 -- 如黃金，對持有其他貨幣的投資人而言，變得更貴，價格因而受到壓力。

經濟數據方面，美國今日公布 12 月生產者物價指數 (PPI) 下降 0.2%。

紐約 Fed 銀行公布紐約州 1 月製造業指數下降 7.6 點至 3.9，創逾一年低點。分析師預估該指數為上升至 12。

肯薩斯市 Fed 銀行總裁 Esther George 週二說，現在可能是停止升息的良好時機，讓 Fed 了解情況。升息放緩將有助支撑黃金價格。

消息指出，中國大陸將推出新的振興措施，美國股市因而上漲，對黃金構成壓力。

英國國會今日投票，以 432 票對 202 票，否決了首相梅伊的英國脫歐協定。美國部份政府關門進入了第 25 天。

分析師說，美國的政治不確定性及英國脫歐最終結果，將有助黃金持續獲得避險買盤支撑。

其他金屬交易方面，3 月鈀金下跌 0.4%，收於每盎司 1277.10 美元，跌回早場漲幅，也結束了連續十天的漲勢。供給吃緊及需求強勁，支撑了鈀金近來的漲勢。

4 月白金下跌 0.3% 至每盎司 800.10 美元。3 月銅收於每磅 2.635 美元，少有變動。