貴金屬盤後─美英政治動盪 黃金收高5.40美元 創近兩週收盤高點

黃金期貨週三恢復了漲勢，邁向每盎司 1300 美元重要心理關卡。由於英國與美國政治動盪，黃金上漲，並創近二週收盤高點。

分析師說，英國國會對梅伊進行不信任投票，加上美國政府關門，交易員態度謹慎。但因英國脫歐及英國政情不定，黃金的現貨需求增加。

2 月黃金上漲 5.40 美元，或 0.4%，收於每盎司 1293.80 美元。3 月白銀上漲 1.8 美分，或 0.1%，至每盎司 15.638 美元。

週二，梅伊的英國脫歐協議在國會的投票中，遭到歷史性的挫敗。梅伊政府週三將面臨不信任投票。

預期在不信任投票中，梅伊將可過關，但英國脫歐的過程，則不明朗。

今日黃金收盤後，聯準會 (Fed) 公布褐皮書經濟報告，顯示因市場動盪及政治的不確定性，許多地區樂觀已減少。但黃金市場對該報告少有反應。



消息指出美國眾院議長 Nancy Pelosi 寄給川普一封信件，建議延後發表國情咨文。該消息使得黃金價格進一步上漲。

分析師說，民主黨對川普不買帳，且政府關門逐漸衝擊到第一季 GDP，黃金因而上漲。

其他金屬交易方面，3 月銅上漲 1.5% 至每磅 2.674 美元。4 月白金上漲 1% 至每盎司 807.90 美元。

3 月鈀金上漲 3.2% 至每盎司 1318.50 美元，為九個交易日中，第八天創新收盤高點，亦為逾 16 年來，首度高過黃金價格。