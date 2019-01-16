台船離岸風電關鍵設施完工 台灣第一座重件碼頭啟用

台船 (2208-TW) 今 (16) 日宣布，為因應離岸風電海事工程業務，斥資 1.2 億元打造出台灣第一座重件碼頭，同時，配合國艦國造需求，整建原有冷作工場辦公室為複合式辦公空間，也正式落成啟用，並命名為「群英大樓」，台船的商船、造艦和風電三大事業已進入執行階段。

台船說明，將台船 2 號碼頭 RS31 區域地面承載力，由原設計每米平方 2 噸提升為每米平方 30 噸，成功打造出台灣第一座重件碼頭。

目前台灣有能力乘載大型風機的碼頭有台中港 #5A、#5B 碼頭，其設計承載力每米平方 50 噸，可因應風力發電機組裝、儲存和運輸場地需求，最快要到 2020 年中期後才可啟用，而興達港重件碼頭，最快也要到 2020 年中期後才能正式投入生產。

台船整建後的 2 號碼頭 RS31 區域，可達到如台中港 #5A、#5B 碼頭同樣的功能，竣工後成為國內第一座重件碼頭，未來將能執行海底基礎基樁、塔架轉接段和海上變電站等重要業務。

對於群英大樓落成，台船則指出，造船是一項非常需要協調性、整合性的工程，群字代表團隊可共同完成所有挑戰，期許做為海軍最強的後盾，讓台灣的自主艦隊一一完成，造艦業務的新里程就從群英大樓開始。