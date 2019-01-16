台灣主要報紙重要財經新聞 2019年1月16日

產業大利多，經濟部日前預告《產業創新條例》修正草案，將再延長十年，並加碼研發抵減、新增人才培育抵減。全案預訂最快今年 2 月送行政院審查，列下會期優先法案，明年適用。

英國首相梅伊的脫歐協議將於台北時間周三凌晨 3 時在下議院進行關鍵表決，由於保守黨疑歐派及在野工黨的杯葛聲勢浩大，梅伊恐面臨潰敗，預料可能以上百票的差距遭到否決。果真如此，英國面臨 B 計畫、無協議脫歐、國會重新投票、梅伊辭職下台或被趕下台、提前大選、二次公投、撤銷脫歐等七種可能的混亂發展。

速食連鎖龍頭麥當勞亦在 15 日正式宣布，將自 1 月 23 日凌晨零時起調整部份商品價格，為市場投下震撼彈，由於各領域指標餐飲品牌皆喊漲，預料也將引發其它餐飲品牌後續跟進。



經濟日報

法人點火 紅包行情有影

產創條例延長 優惠加碼

王文淵拍板 台塑集團年終發 5.83 個月

工商時報

降準生效 A 股三大指數全紅

脫歐協議恐遭否決 英國混亂局面的 7 種可能

麥當勞跟漲 餐飲漲風 hold 不住

聯合報

5 月起 看誰是摳門企業

日本谷歌 將被追繳 10 億日圓稅金

第 2 槍! 資策會禁華為設備連網

蘋果日報

大客戶訂單集中 儒鴻營運衝高

南亞科保守看市況 今年資本支出砍半

挺自家股票 郭董買進 3 萬張鴻海

中國時報

星展下修 GDP 經濟涼意已起

台灣選邊站 小心華為反報復

台商回流用地 3 年可供 1308 公頃

自由時報

病急亂投醫 中國妄想休假救消費

孫明德：美中恐闢 4 戰場 持久對抗

都市地價指數 新北跌 0.42％最慘



