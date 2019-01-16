盤前財經大事搶先讀2019年1月16日

今日操盤前瞻

中國北京市政協會議

日本 11 月機器訂單、12 月 PPI

美國 12 月零售銷售、聯準會褐皮書

英脫歐協議遭否決 但硬脫歐可能性下降 英鎊拉回持平

週二 (15 日) 交易，交易員消化英國國會否決梅伊版脫歐協議的消息，英鎊自稍早大跌中拉回轉平。Bleakley 顧問集團投資長 Peter Boockvar 表示，「可能的劇情發展太多，任一個方向都不是百分百，這就是為何很難猜出下一個行動是什麼的原因，多數人認為最不可能的就是無協議脫歐，這是英鎊盤旋在那的原因，幾乎是拉回到持平。」閱讀全文...

小氣老闆將無所遁形 上市櫃公司 5 月起員工薪資全都露

金管會昨 (15) 日宣布，今 (2019) 年 5 月起，所有上市櫃公司都要在「公開資訊觀測站」公布全體員工的平均薪資費用，屆時，薪資過低的公司、小氣老闆將無所遁形，而且投保中心也會介入了解，如果上市櫃公司不揭露，或是揭露不實將受罰。閱讀全文...

台塑集團年終加碼獎金拍板 每人可領 5.83 個月再加 1.5 萬紅包

台塑四寶去年營運受到第 4 季國際油價暴跌衝擊，獲利表現不如預期。依照集團公式計算，集團同仁今年將可領到 5.83 個月本薪的年終獎金，打破連續 3 年領到 6 個月上限年終的紀錄，而在台塑集團總裁王文淵昨 (15) 日與工會代表協商後，拍板再加碼發放 1.5 萬元慰勉金紅包。閱讀全文...

南亞科今年位元產出年增 10-15% 配息可望逾 6.4 元改寫新高

DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 總經理李培瑛昨 (15) 日表示，今年南亞科將專注伺服器與低功率產品銷售，英特爾的驗證可望於第 2 季通過，預期全年整體位元產出將年增 10-15%。股利方面，南亞科今年配息可望超過 6.4 元水準，改寫歷年來現金股利新高紀錄。閱讀全文...

華為執行長讚揚川普減稅 暗示拘禁個人 恐傷害對美國的投資

華為執行長任正非週二罕見地在國際媒體面前，公開露面。他對川普的減稅政策表示讚揚，但也暗示美國的某些行動，如逮捕他的女兒，華為財務長孟晚舟，則可能嚇跑潛在的投資。閱讀全文...



