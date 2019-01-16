紐約匯市—脫歐協議果遭否決 市場靜觀後續發展 英鎊拉回持平

週二 (15 日) 交易，交易員消化英國國會否決梅伊版脫歐協議的消息，英鎊自稍早大跌中拉回轉平。

約莫 3：21，英鎊兌美元小幅上升至 1.2868 美元。英鎊在英國國會否決的消息傳出後，立刻大跌超過 1%，但隨後因交易員臆測英國硬脫歐的可能性下降，英鎊又拉回跌幅。

Bleakley 顧問集團投資長 Peter Boockvar 表示，「多數人都大幅降低了無協議脫歐的可能性，因此一定會達成某種形式的某種協議。可能的劇情發展太多，任一個方向都不是百分百，這就是為何很難猜出下一個行動是什麼的原因，多數人認為最不可能的就是無協議脫歐，這是英鎊盤旋在那的原因，幾乎是拉回到持平。」

梅伊需要爭取超過半數的英國國會議員支持，但有 432 位議員投反對票，202 位投贊成票，兩邊差距達到 230 票，較預期更嚴重，其中梅伊同黨議員也有 118 人投反對票。

Jeremy Corbyn 領導的工黨將會提出對政府的不信任投票，可能於週三舉行，倘若梅伊輸掉這場，恐怕就要再次面臨選舉。

在週二協議遭否決後，梅伊政府有 3 天的時間可以修改提案，再另提呈給國會表決。

英鎊週二走勢狂野，自漲勢 1.9% 又拉回到底部。亞洲市場交易時間，英鎊兌美元一度短暫觸及 1.2917 美元高點，接著到表決前低谷 1.2670 美元。在協議遭否決後，梅伊誓言不會推遲脫歐時間，英鎊兌美元又拉回到 1.2887 美元，較週一的 1.2866 美元上升。

歐元兌英鎊下降 0.7% 至 0.8858 英鎊。

其他貨幣

歐洲央行總裁德拉吉 (Mario Draghi) 在歐洲國會上表示，歐元區的經濟發展較預期疲弱，致使歐元下降至盤中低點。

歐元兌美元下跌，自週一稍晚的 1.1472 美元下降至 1.1416 美元。

歐洲經濟數據方面，德國 2018 年 GDP 成長 1.5%，為 5 年來最低水準。

美國經濟數據方面，12 月份生產者物價指數下降 0.2%，略遜於原本下降 0.1% 的預期。針對 2018 年，躉售通膨維持在 2.5% 不變。帝國製造業指數則下降至一年多來最低水準。

ICE 美元指數上升 0.3% 至 95.932。

今日多位 Fed 官員發表談話：

明尼亞波里斯 (Minneapolis) Fed 總裁 Neel Kashkari 表示，經濟數據不能合理化進一步升息。

坎薩斯城 Fed 總裁 Esther George (具 FOMC 投票權、長期支持升息) 表示，「現在可能是停止升息循環的好時機。」

美元兌日元上漲，扭轉週一走勢，自週一的 108.15 日圓上升至 108.67 日圓。