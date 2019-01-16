蘋果「電池更換計劃」比預期多 1000萬筆

熟悉蘋果公司 (AAPL-US) 內部的 John Gruber 表示，蘋果在電池更換計劃期間更換了約 1100 萬個 iPhone 電池，而之前預計的數量約 100 萬至 200 萬個。同時，蘋果執行長 Tim Cook 也在會議上透露此數據。

蘋果的電池更換計劃於去年 1 月啟動，並持續至 12 月 31 日。它允許 iPhone 6 和更新的型號用戶以 29 美元 (約台幣 900 元) 的價格更換電池。蘋果更換電池原價為 79 美元 (約台幣 2500 元)。

據了解，之前蘋果被爆料開始放慢電池老化的設備性能，並更容易在沒有警告的情況下關閉，使蘋果啟動該計劃。更換電池有助於 iPhone 再次以最佳性能運行。

蘋果表示，這也是可能第四季度未達出貨量預估的原因之一，以及第一季度的出貨量低於預期。蘋果於 1 月 2 日修改了其第一財季的營收預測。

Cook 認為 iPhone 的銷售低於預期，並降低了指引，論美國與中國的貿易緊張局勢，和經濟放緩為原由。

蘋果股價週二 (15 日) 收盤上漲 2.05% 來到 153.07 美元。

蘋果股價趨勢圖

Cook 也在同一封信中討論了 iPhone 電池更換計劃，他說道，「有些客戶正在利用顯著降低的 iPhone 電池更換價格優勢」。但是，Gruber 認為，Cook 並未預測到會有大約 1000 萬的用戶升級電池。