傳蘋果擬開發第七代iPod touch 新iPhone可能配備USB-C連接

據消息來源顯示，蘋果 (AAPL-US) 擬推出新一代 iPod touch，以刺激 Apple Music 和 App Store 的服務營收。此外，消息人士指稱，蘋果也可能將 2019 年推出 iPhone 連接頭改為 USB-C。

根據日本網站《Mac Otakara》在週二 (15 日)，援引在消費電子展 (CES 2019) 中幾家蘋果供應鏈的消息來源指稱，蘋果正在開發第七代 iPod touch，並可望成為 Apple Music 等服務的閘道器 (gateway)，並成為蘋果繼續擴大該公司服務部門基礎設備的一種方式。iOS 用戶的增加意味著 iCloud 儲存以及 Apple Music 等服務的成長。可能推出的新一代 iPod touch 也針對尚未擁有智慧手機的年輕用戶。

蘋果第六代的 iPod touch 於 2015 年 7 月推出，32GB 版本的售價為 199 美元，128GB 版本售價 299 美元，能夠通過 Wi-Fi 連接 Apple Music，用戶可以通過 iOS App Store 購買和下載應用程式。不過與 iPhone 相比，缺乏先進的硬體功能，搭載超過四年的 A8 處理器，800 萬像素相機鏡頭和 4 英寸螢幕。

隨著蘋果客戶轉向其他設備（如 iPhone 和 iPad），iPod 似乎已經走到了盡頭。但新一代 iPod touch 可望通過更先進的硬體進行更新，例如改進的後置鏡頭和更快 A 系列處理器。消息來源並未透漏進一步的細節，目前尚不清楚新一代的 iPod 將是完整的改造還是簡單的規格更新。

另一方面，消息人士也表示，蘋果正在考慮將下一代 iPhone 的連接頭，從 Lightning 過渡到 USB-C 連接線。Atherton Research 分析師 Jean Baptiste Su 曾表示，他相信蘋果將從 Lightning 轉型，為 iPhone 推出 USB-C 端口，就像該公司在 2018 年將 iPad Pro 的連接口改為 USB-C 一樣。消息人士指出，該計畫尚未提供確切的設計參考，不過蘋果顯然正朝著這一目標努力。