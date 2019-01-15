分析師預測 蘋果應再降中國 iPhoneXR 售價

近日中國和日本的 iPhone 降價幅度非常顯著。Wedbush 分析師認為還會有更多降價空間，也預計蘋果 (AAPL-US) 有望進行更多的媒體類併購。

去年 11 月一份報告預測蘋果計劃在日本降低其 iPhone XR 手機的價格後，便很快得到確認，當月便推出了大約 100 美元的折扣。同樣的，一份報告也預計蘋果將在中國執行降價，本月也得到證實。iPhone 8、iPhone 8 Plus、和 XR 的折扣率約為 20%。

跟隨著降價，也是蘋果假日季度獲利預測，比原先的低 50 億美元至 90 億美元。產生的衝擊導致蘋果股價進一步暴跌，分析師也降低了該股的目標價。而 Wedbush 分析表示，蘋果有望將進一步降低 iPhone 價格。

Wedbush 分析師 Dan Ives 認為，中國對於蘋果未來發展至關重要，也因此預計未來幾個月內 XR 會有更大幅度的降價。他表示，「雖然一些投資人會擔心降價以及未來幾個季度對於營收增長的衝擊，及 (蘋果) 失去奢侈品地位的看法，但退一步想，就是蘋果保住其用戶量」。

依據 Wedbush 的看法，蘋果正面臨著危險的中國市場問題，及圍繞 XR 和未來版本的正確定價策略，這些也都將成為該地區核心安裝用戶的關鍵。

「隨著來自華為和小米的夾擊，及低價競爭，蘋果需要確保在接下來的幾個季度中他們不會失去任何現有的 iPhone 客戶，這也表示，未來還會有更顯著的降價」。Ives 認為，蘋果降 XR 的價格將防止 1500 萬至 2000 萬客戶的遺失。

蘋果股價趨勢圖

Ives 表示，雖然 iPhone XS 一直是最高價位的基準點，但中國區域的升級量應主要來自 XR，可佔升級手機的 20% 份額。「全球 7.5 億 iPhone 用戶裡，12 個月至 18 個月內換機的應落在 3.5 億美元，而我們預計中國市場佔 6000 萬至 7000 萬」。

更有爭議的是，Wedbush 認為鑑於「蘋果服務 Services」事業群來接棒整體公司營收及獲利的壓力，蘋果可能需要加速推出期待已久的串流媒體視頻服務，而重大收購可能是唯一的現實途徑。

「隨著 “服務事業群” 成為蘋果公司前進的關鍵，蘋果總部將認真進行篩選，圍繞重要的內容收購來推動該事業群。我們相信蘋果的獨立訂閱視頻內容服務將在明年推出。然而，該公司正在與 Netflix、亞馬遜、迪士尼、Hulu、以及 AT＆T / 時代華納這些佼佼者競爭，同時也以落後的身份進入這場比賽。雖然收購併未出現在蘋果的核心價值內，但我們認為時候已到，有機構建內容是一條緩慢而艱鉅的道路，這凸顯了蘋果明年需要環繞內容方面進行更大規模的戰略性併購來啟動服務事業群」。

Wedbush 預計，以蘋果 2500 億美元的可動用資金，A24、獅門影視、和索尼影視 (SNE-US)，為最有被蘋果併購的潛力。而 Viacom/CBS (VIA-US)、MGM 影視也相當的有吸引力。

分析師也認為，併購 Netflix (NFLX-US) 或迪士尼 Disney (DIS-US) 則是「相當低概率」的一個想法。

最後，Wedbush 還是給予蘋果一個「優於大盤」評級及 200 美元目標價。蘋果週一 (14 日) 收盤股價下跌 1.50% 來到 150 美元。